في حين أن التشفير المتماثل أسرع ، يكون التشفير غير المتماثل في أغلب الأحيان أكثر عملية وأمانًا. من الناحية العملية، يُستخدم كلا النوعين من أنظمة التشفير معًا في أغلب الأحيان. على سبيل المثال، قد يختار المستخدم تشفير رسالة طويلة باستخدام نظام متماثل، ثم استخدام نظام غير متماثل ليشارك المفتاح الخاص. في حين أن النظام غير المتماثل سيكون أبطأ، فمن المحتمل أن يكون المفتاح المتماثل أقصر وأسرع في فك التشفير من الرسالة الكاملة.

ومع ذلك، فإن كلا النوعين من الأنظمة قد يكون عرضة لما يسمى هجوم الوسيط (MitM)، ويمكن أن يعترض فيه المتنصت الخبيث البيانات الآمنة أثناء النقل.

في مثل هذا الهجوم، قد يعترض المخترق أو الجهة الفاعلة الضارة مفتاحًا عامًا، وينشئ مفتاحًا خاصًا، ثم يستبدل المفتاح العام الأصلي بمفتاح مُخترق. قد يترصد المخترق بعد ذلك للرسائل المشفرة المرسلة بين الأطراف عبر النظام غير المتماثل المخترَق، ويفك تشفير الرسالة، ويقرأ محتوياتها، ويشفرها مرة أخرى، ويعيد توجيه الرسالة المخترقة الآن. بالنسبة للمستخدمين، سيكون التأثير هو نفسه، وسيكون الهجوم الفعال غير قابل للكشف.

ولمنع هذه الأنواع من الهجمات، تستخدم البنية التحتية للمفتاح العام (PKI) شهادات رقمية (تُعرف أيضًا بشهادات PKI، وشهادات المفاتيح العامة، وشهادات X.509) لتأكيد هوية الأشخاص و/أو الأجهزة و/أو التطبيقات التي تمتلك المفاتيح الخاصة والعامة المقابلة. توفر بنية PKI إطار العمل لتعيين الملكية الموثقة لمفاتيح التشفير بشكل فعال—ما يضمن أنه عند إرسال المعلومات عبر نظام تشفير غير متماثل، لن يتمكن من فك تشفيرها إلا المستلم الموثق والمقصود.