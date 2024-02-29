ما المقصود بالتجارة الإلكترونية؟

منذ بيع أول سلعة عبر الإنترنت في التسعينيات، حولت التجارة الإلكترونية طريقة ممارسة المؤسسات للأعمال التجارية عبر الحدود، وبالتالي أعادت تشكيل الاقتصاد العالمي. لقد أصبح التوقع بأن تعمل الشركات ولو بشكل جزئي عبر الإنترنت، على سبيل المثال، تقديم العطاءات للعقود على بوابة حكومية أو تلقي الأموال من خلال معالج دفع عبر الهاتف المحمول، يشكل كيفية عمل الاقتصاد اليوم. وفي أعقاب كوفيد-19، نما سوق التجارة الإلكترونية العالمي بشكل كبير. اعتبارًا من عام 2021، نما سوق التجارة الإلكترونية ليمثل 26.7 تريليون دولار أمريكي.1

في الثلاثين عامًا الماضية، أصبح قطاع التجزئة عبر الإنترنت يشمل ما هو أكثر بكثير من مجرد عمل تجاري صغير يبيع البضائع في متجر للتجارة الإلكترونية يعتمد على المتصفح. لكي تتمكن المؤسسات من المنافسة والازدهار في هذا النظام البنائي الواسع، قامت بدمج حلول التجارة الإلكترونية بشكل عميق مع العديد من عملياتها التجارية، مما يسمح بتجارب عملاء شاملة عبر المنصات وتحسينات مثل الأتمتة والتحليلات الحوارية.

في الآونة الأخيرة، تحولت صناعة التجارة الإلكترونية جنبًا إلى جنب مع التقدم في الذكاء الاصطناعي. في حين كان يُنظر إلى التقنية في السابق على أنها تحسين رائد، تُعد اليوم ميزة استراتيجية بالغة الأهمية. وفقًا لاستطلاع أُجري عام 2024 من Harvard Business Review Analytic Services، يعتقد 70% من المشاركين أنه كان من المهم جدًا أو بالغ الأهمية تطبيق الذكاء الاصطناعي في عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. في الوقت نفسه، قال 40% أن مؤسستهم تستخدم الذكاء الاصطناعي بنشاط في عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. 2