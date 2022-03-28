ما المقصود بخدمة العملاء شاملة القنوات؟

خدمة العملاء الشاملة القنوات هي تقديم المساعدة والمشورة للعملاء عبر شبكة متكاملة وسلسة من الأجهزة ونقاط الاتصال. يمكن للشركات التي تتمتع بخدمة عملاء شاملة القنوات متينة أن تحافظ على تجارب رائعة لعملائها باستمرار بغض النظر عن قناة الاتصال.
أدى نمو القنوات الرقمية وتقنيات الاتصال الجديدة إلى تمكين الشركات من اعتماد نهج شامل القنوات لدعم العملاء. وبذلك، يمكنها إدارة التفاعلات عبر قنوات متعددة مثل مراكز الاتصالات والدردشة عبر الإنترنت والرسائل القصيرة والرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، قد تبدأ محادثة دعم العملاء على Twitter، ثم تستمر عبر الرسائل النصية وتنتهي بمكالمة هاتفية — كل ذلك في تجربة سلسة ومتصلة. ولا يتعين على العملاء التوقف وشرح مشكلتهم في كل تفاعل عبر قناة مختلفة.
تغيرت توقعات العملاء أيضًا مع التقدم التقني. في بحث أجرته مؤخرًا Forrester، ستؤثر نقاط الاتصال الرقمية بحلول عام 2022 في أكثر من 57% من مبيعات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة. اليوم، يتوقع العملاء تفاعلات فعالة داخل المتجر وتجارب سلسة بغض النظر عن القناة وإخطارات سريعة بالطلبات وتوافر المنتجات للاستلام.
كما أن جائحة كوفيد-19 قد سرّعت من التحول إلى الوسائل الرقمية في كل الصناعات. اضطرت الشركات التي تتعامل مع شركات أخرى والشركات التي تتعامل مع المستهلكين على حد سواء إلى تحديث أساليب المبيعات المنعزلة وديناميكيات الشراء المعقدة لتوفير دعم وتجربة سلسة للعملاء.1
تعد تجربة العملاء الجيدة جوهر خدمة العملاء عالية الجودة. ويعد ضمان وصول العملاء إلى القناة المفضلة لديهم والحصول على تجربة شراء متسقة جوهر دعم العملاء الشامل القنوات.
في تجربة خدمة العملاء، يتوقع العملاء تجربة علامة تجارية واحدة عبر كل نقاط الاتصال. يمنح نهج القنوات الشاملة الشركات مزايا إضافية لخدمة العملاء، بما في ذلك:
تعد خدمة العملاء الناجحة عبر القنوات الشاملة أمرًا ضروريًا لرضا المشتري والاحتفاظ به. تخاطر الشركات التي لا تضمن الاستمرارية عبر نقاط الاتصال الرقمية والشخصية بفقدان عملائها لصالح المنافسين الذين يوفرون ذلك2.
وفقًا لتقرير "تقييم نضج القنوات الشاملة" الصادر عن Forrester، تُستخدم ثلاثة أبعاد لقياس نجاح نظام القنوات الشاملة الخاص بك:
من الضروري تقييم نظام القنوات الشاملة الخاص بك لتحديد ما يعمل جيدًا وما يحتاج إلى تحسين. سيساعد وضع إستراتيجية الشركات على تخطيط الخطوات التالية في تطوير خدمة العملاء شاملة القنوات.
عند التفكير في الإستراتيجية، من المهم فهم توقعات العملاء وسلوكهم. فلا يريد العملاء الكفاءة والراحة فحسب، بل يريدون أيضًا التحكم في كامل عملية التفاعل. بالإضافة إلى ذلك، تغير سلوك العملاء مع تطور التقنية. يبدأ العديد من العملاء تجربة التسوق رقميًا ومن خلال قنوات وأجهزة متعددة.
يجب على الشركات التعامل مع التغييرات المطلوبة لتلبية متطلبات العملاء. وتشمل العديد من هذه التغييرات إدارة المخزون وتدريب الموظفين والتحول من التركيز على احتياجات العملاء إلى القيادة الموجهة من العميل.
يمكن أن تتضمن إستراتيجية تحسين خدمة العملاء شاملة القنوات الأساليب التالية:
تستخدم الشركات التي تتعامل مع شركات أخرى والشركات التي تتعامل مع المستهلكين في مختلف الصناعات خدمة العملاء شاملة القنوات. وإذا كنت قد اشتريت مؤخرًا منتجًا عبر خدمة الشراء عبر الإنترنت والاستلام من المتجر، فأنت قد شاركت في عملية القنوات الشاملة لتلك المؤسسة. تستخدم متاجر البيع بالتجزئة المعروفة مثل Target وAmazon وHome Depot أنظمة شاملة القنوات قوية تتضمن تطبيقات على هاتفك الذكي.
تشمل الصناعات الأخرى التي تستخدم إستراتيجيات شاملة القنوات ما يلي:
نهج القنوات المتعددة هو نظام لخدمة العملاء وتجربتهم، ويتكون من عدة قنوات اتصال. وهناك عاملان رئيسيان يميزان نهج القنوات المتعددة عن نهج القنوات الشاملة:
لا يُعد نهج القنوات المتعددة خاطئًا في حد ذاته لأنه يستخدم قنوات مختلفة لتواصل الشركات مع العملاء خلال رحلة الشراء. ومع ذلك، توضح الأبحاث التي أجريت أن العملاء سيستمرون في المطالبة بتجربة مستخدم متماسكة (التي يمكن أن توفرها عمليات القنوات الشاملة).
يمكن أن تسبب العمليات شاملة القنوات تحديات عند استخدامها من قِبل تجار بيع بالتجزئة يبيعون منتجات معقدة للغاية، ما يجعل كل مسار أكثر صعوبة، من المبيعات إلى خدمة العملاء. تتطلب المنتجات المعقدة عادةً مندوبي مبيعات مدربين جيدًا وذوي معرفة واسعة لمساعدة العملاء. ومع ذلك، فإن استخدام الوسائط الغنية، مثل الفيديو والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز، يوفر طريقة للشركات لتمكين العملاء من الخدمة الذاتية وزيادة المشاركة1.
تشكل طرق البيع بالتجزئة وخدمة العملاء التقليدية أيضًا تحديًا عند التحول إلى العمليات الرقمية للعمليات شاملة القنوات. يؤدي انتقال عالم الأعمال بين الشركات إلى الأنظمة الرقمية بطبيعته إلى شفافية الأسعار، ويمكن للعملاء التحقق من أفضل الأسعار والعروض عبر الإنترنت في أثناء التسوق في المتجر. وإذا لم تحافظ الشركات على المعلومات بشكل متسق، فإنها تخاطر بفقدان العملاء.
هناك أيضًا تحديات تنظيمية تتعلق بإدارة المخزون وتدريب الموظفين التي تؤثر أيضًا في خدمة العملاء. ستواجه المؤسسات التي تحاول تقديم خدمات شاملة القنوات ولكنها تحتفظ بمخزونها معزولاً في المتجر وعلى الإنترنت مشكلات في التوريد. بدلاً من ذلك، يجب أن تتبع نهجًا على مستوى المؤسسة لإدارة المخزون والطلبات.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركات صعوبة في تدريب موظفيها الذين يتعاملون مع العملاء عند تنفيذ إستراتيجيات شاملة القنوات. على الرغم من أن خدمة العملاء شاملة القنوات مفيدة، فإن بعض الشركات تغفل عن قيمة الموظفين الذين يركزون على العملاء في رحلة العميل. نظرًا إلى أن نهج القنوات الشاملة يتيح توسع نطاق الخدمة الذاتية للعملاء، فإن هناك فرصة لممثلي المبيعات والموظفين لتقديم تجارب عملاء أفضل للعملاء أو المشتريات التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام. ويعد تدريب هؤلاء الموظفين جانبًا مهمًا من جوانب خدمة العملاء شاملة القنوات التي غالبًا ما يُغفل عنه.
