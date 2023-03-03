إدارة المخزون، وهي عنصر حاسم في سلسلة التوريد، تتعقب المخزون من الشركات المصنعة إلى المستودعات ومن هذه المرافق إلى نقطة البيع. تهدف إدارة المخزون إلى توفير المنتجات المناسبة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب.
تتطلب إدارة المخزون رؤية واضحة للمخزون، ومعرفة متى يجب الطلب، وكمية الطلب، وأين يتم تخزين البضائع. وعادةً ما يكون لدى عمليات تلبية الطلبات متعددة القنوات مخزون منتشر في أماكن عديدة عبر سلسلة التوريد. تحتاج الشركات إلى رؤية دقيقة للمخزون لضمان تلبية طلبات العملاء، وتقليل أوقات تسليم الشحنات، وتقليل حالات نقص المخزون، والبيع الزائد، وتخفيضات الأسعار.
تتضمن الخطوات الأساسية لإدارة المخزون ما يلي:
يمكن أن يكون المخزون أهم أصول الشركة. إدارة المخزون هي النقطة التي تلتقي فيها جميع عناصر سلسلة التوريد. يمكن أن يؤدي نقص المخزون في الوقت والمكان المطلوبين إلى استياء العملاء. ولكن للمخزون الكبير التزاماته الخاصة، وتكلفة تخزينه والتأمين عليه، وخطر التلف والسرقة والضرر. يجب على الشركات التي لديها سلاسل توريد وعمليات تصنيع معقدة أن تجد التوازن الصحيح بين وجود مخزون كبير جدًا أو غير كافٍ.
نظام الجرد الدوري هو طريقة لتقييم المخزون لأغراض إعداد التقارير المالية حيث يتم إجراء جرد فعلي للمخزون على فترات محددة. تأخذ هذه الطريقة المحاسبية المخزون في بداية الفترة، وتضيف مشتريات المخزون الجديدة خلال الفترة، وتخصم مخزون آخر المدة لاشتقاق تكلفة البضاعة المباعة (COGS).
تستخدم الشركات أنظمة إدارة مخزون الباركود لتعيين رقم لكل منتج تبيعه. ويمكنها ربط العديد من نقاط البيانات بالرقم، بما في ذلك المورد وأبعاد المنتج ووزنه وحتى البيانات المتغيرة، مثل عدد الوحدات المتوفرة في المخزون.
نظام تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID)، هو نظام ينقل لاسلكيًا هوية منتج ما على شكل رقم تسلسلي فريد. ويتتبع العناصر ويوفر معلومات تفصيلية عن المنتج. يمكن لنظام إدارة المستودعات القائم على تقنية RFID تحسين الكفاءة وزيادة رؤية المخزون وضمان التسجيل الذاتي السريع لعمليات الاستلام والتسليم.
معرفة موقع المخزون بدقة عبر سلسلة التوريد.
تخصيص الأسعار وإرسال عروض الأسعار وتتبع الطلبات وإدارة المرتجعات.
نقل المنتج إلى حيث يكون أكثر قيمة.
تقييم الأنماط في العمليات للتنبؤ بالطلب والمبيعات المستقبلية.
إنشاء وإدارة أوامر الشراء.
أتمتة الشحن لتقليل الأخطاء مثل التأخر في التسليم أو تسليم الطرود غير الصحيحة.
لقد تم استبدال جداول البيانات ومستويات المخزون التي يتم حسابها يدويًا وتقديم الطلبات يدويًا إلى حد كبير ببرامج تتبع المخزون المتقدمة. يمكن لنظام إدارة المخزون تبسيط عملية طلب وتخزين واستخدام المخزون عن طريق أتمتة الإنتاج الشامل وإدارة الأعمال والتنبؤ بالطلب والمحاسبة.
العولمة والتكنولوجيا والمستهلكون المتمكنون يغيرون الطريقة التي تدير بها الشركات المخزون. سيستخدم مشغلو سلسلة التوريد تقنيات توفر رؤى كبيرة حول كيفية تحسين أداء سلسلة التوريد. وسوف يتوقعون حالات الخلل في تكاليف وأداء الخدمات اللوجستية قبل حدوثها وسيكون لديهم رؤى حول الأماكن التي يمكن أن تحقق فيها الأتمتة مزايا كبيرة على نطاق واسع.
في المستقبل، ستستمر هذه التقنيات في تحول إدارة المخزون:
الذكاء الاصطناعي ذكي وذاتي التصحيح سيجعل مراقبة المخزون أكثر دقة ويقلل من نفايات المواد.
بيانات من مستشعرات إنترنت الأشياء ستوفر نظرة ثاقبة حول موقع وحالة المخزون.
سيتم ربط الأطراف المتباينة من خلال سجل موحد وغير قابل للتغيير لجميع المعاملات.
ستتقن سلاسل التوريد رؤية المخزون من خلال تحسين التنبؤ بالطلب والأتمتة.
ستعمل القوة الحاسوبية غير المسبوقة على حل المشكلات التي لم تكن قابلة للحل سابقًا.
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