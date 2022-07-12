ما المقصود بإدارة سلسلة التوريد؟

إدارة سلسلة التوريد (SCM) هي تنسيق تدفق الإنتاج الكامل للأعمال، بدءًا من الحصول على المواد الخام وحتى تسليم المنتج النهائي.
تُعد سلسلة التوريد العالمية شبكة معقدة من الموردين والمصنعين والموزعين وتجار التجزئة وتجار الجملة والعملاء. تتعلق الإدارة الفعالة لسلسلة التوريد بتحسين هذه الشبكة لضمان وصول كل شيء إلى حيث يجب أن يكون، ومتى يجب أن يكون هناك — وبأكبر قدر ممكن من السلاسة. وهي تشمل الحصول على المكونات اللازمة، وتصنيع المنتج، وتخزينه، ونقله، وإيصاله إلى العملاء.
كما تتضمن إدارة سلسلة التوريد أيضًا التنسيق بين الشركاء الخارجيين وكلاً من إدارة الموارد الداخلية وإدارة العمليات.ووفقًا لمجلس محترفي إدارة سلاسل التوريد (CSCMP)، "تدمج إدارة سلسلة التوريد في جوهرها إدارة العرض والطلب داخل الشركات وعبرها."1
تقلل الإدارة الفعالة لسلسلة التوريد من التكاليف والهدر والوقت في دورة الإنتاج. فهي تؤثر بشكل مباشر في الربحية وتسمح للشركات باكتساب ميزة تنافسية في السوق العالمية اليوم.وقد توصلت إحدى الدراسات إلى أن المؤسسات التي لديها قدرات متقدمة في إدارة سلسلة التوريد كانت أكثر ربحية بنسبة 23% عن نظيراتها.2
تساعد إدارة سلسلة التوريد الشركات أيضًا على توقع وتخفيف المخاطر (مثل اضطرابات سلسلة التوريد) وتتبع الامتثال للوائح والمعايير. ومن خلال المساعدة في وصول المنتجات في الوقت المحدد وبحالة جيدة، يمكن لإدارة سلسلة التوريد تحسين رضا العملاء وولائهم.
تتضح أهمية إدارة سلسلة التوريد أيضًا في ظل الوعي المتزايد بشأن تغير المناخ. يمكن أن تساعد الإدارة المستدامة لسلسلة التوريد الشركات على تقليل بصمتها الكربونية وتأثيرها على البيئة من خلال تحسين الخدمات اللوجستية وإدارة الطاقة، وتقليل النفايات.
تتكون إدارة سلسلة التوريد من عدة عناصر رئيسية، بما في ذلك:
يشمل التخطيط توقع الطلب، وترتيب الإنتاج، وإدارة مستويات المخزون لضمان جاهزية المنتجات المناسبة لتلبية طلب العملاء. كما يشمل وضع استراتيجية شاملة لإدارة سلسلة التوريد من خلال تحديد مقاييس لقياس ما إذا كانت سلسلة التوريد تتسم بالكفاءة والفعالية وتلبي أهداف الشركة. ويتضمن أيضًا التكيف مع احتياجات المنتجات الجديدة.
التوريد يشمل تحديد الموردين الذين سيتم التعامل معهم، والتفاوض على العقود، وإدارة علاقات الموردين لضمان إمداد موثوق بالمواد الخام والمكونات. يشمل العمل الطلب والاستلام وإدارة المخزون والموافقة على مدفوعات الموردين.
يشمل التصنيع تنظيم عمليات سلسلة التوريد اللازمة لاستقبال المواد الخام، وتصميم وإنتاج المنتج، والتعامل مع مراقبة الجودة.
تتتبع إدارة المخزون البضائع من الشركات المصنعة إلى المستودعات ومن هذه المرافق إلى نقطة البيع. وتهدف إدارة المخزون إلى توفير المنتجات المناسبة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب.
تشمل عملية التسليم نقل وتوزيع المنتجات النهائية لتلبية احتياجات العملاء. وتتضمن إدارة مراكز التوزيع والتخزين وتنفيذ الطلبات والخدمات اللوجستية.
ينطوي التعامل مع المرتجعات على إنشاء شبكة أو عملية لاستعادة المنتجات المعيبة أو الزائدة أو التي انتهت دورة حياتها.ويشمل ذلك إدارة الخدمات اللوجستية العكسية ورضا العملاء، بالإضافة إلى التخلص النهائي من المنتج.
توجد عدة أساليب استراتيجية لإدارة سلسلة التوريد. يمكن للشركات اتباع استراتيجيات مختلفة بناءً على احتياجاتها وميزانياتها وقدراتها وأهدافها وأولوياتها طويلة الأجل. تشمل الأساليب الشائعة ما يلي
يركز هذا النهج على التخلص من الهدر بجميع أشكاله، بما في ذلك المخزون الزائد والنقل غير الضروري والعمليات غير الفعالة.الهدف هو إنشاء سلسلة توريد مبسّطة ومنخفضة التكلفة.
يؤكد هذا النهج على الاستجابة السريعة للتغيرات في طلب العملاء وظروف السوق. وغالبًا ما ينطوي ذلك على ممارسات مثل إنتاج الدفعات السريعة والتعويض السريع وعقود الموردين المرنة.
هذا النهج قائم على البيانات ويهدف إلى القضاء على العيوب وتقليل التباين في عمليات سلسلة التوريد.ويستخدم الأساليب الإحصائية لتحديد أسباب الأخطاء وإزالتها وتقليل التباين في عمليات التصنيع وعمليات الأعمال.
يركز هذا النهج على تحسين الجودة في جميع مراحل سلسلة التوريد، بهدف زيادة رضا العملاء.وهو ينطوي على جهود التحسين المستمر وغالباً ما يتضمن ممارسات مثل إدارة جودة الموردين وتوحيد معايير العمليات.
يركز هذا النهج على بناء سلسلة توريد قادرة على تحمل الاضطرابات والتكيف مع الظروف المتغيرة. وهو يركز على تحديد المخاطر المحتملة في سلسلة الإمداد ووضع استراتيجيات للتخفيف من حدتها. وقد تتضمن هذه الاستراتيجيات تنويع الموردين، ووضع خطط للطوارئ، والاستثمار في أدوات رؤية سلسلة التوريد.
يركز هذا النهج على تقليل التأثير البيئي لسلسلة التوريد وتعزيز المسؤولية الاجتماعية. ويمكن أن يشمل ممارسات مثل الشراء المستدام والمشاركة في الاقتصاد الدائري.
يستخدم هذا النهج تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء والتحليلات المتقدمة لتعزيز جوانب مختلفة من إدارة سلسلة التوريد، بما في ذلك التنبؤ بالطلب وإدارة المخزون واللوجستيات.
يلعب مديرو سلسلة التوريد دورًا حساسًا في الحفاظ على التشغيل المتناغم لسلسلة التوريد. وهم مسؤولون عن تخطيط وتنفيذ ومراقبة التدفق الكفء والفعال للسلع والخدمات والمعلومات من نقطة المنشأ إلى نقطة الاستهلاك.
يميل المحترفون في هذا النوع من العمل الإداري إلى التعامل مع تحديات مختلفة، بما في ذلك التعقيد المتزايد لشبكات سلسلة التوريد العالمية وتزايد عدد المخاطر والاضطرابات.قد يقوم الأشخاص في هذا المسار الوظيفي أيضًا بمواءمة استراتيجية سلسلة التوريد الخاصة بالشركة لتحقيق أهداف الاستدامة.
تواجه العديد من الشركات نقصًا في المواهب المتخصصة في مجال إدارة سلسلة التوريد (SCM) مع تزايد الطلب على العمال المهرة. فعلى سبيل المثال، يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن تزداد الحاجة إلى خبراء الخدمات اللوجستية بنسبة 18% بحلول عام 2032—أي أكثر من خمسة أضعاف معدل النمو المتوقع لجميع المهن.3
يجب أن يتمتع مديرو سلسلة التوريد بفهم عميق لجميع أجزاء سلسلة التوريد ومهارات تحليلية قوية وكذلك مهارات حل المشكلات. وقد يكتسبون هذه الخبرة في مجال إدارة سلسلة التوريد من خلال الشهادات الجامعية (بما في ذلك ماجستير إدارة الأعمال أو درجة البكالوريوس)، والبرامج المعتمدة بشهادات والخبرة في المجال. تشمل مجالات المعرفة الماهرة إدارة المشاريع، وإدارة الخدمات اللوجستية، والمشتريات، والتوريد الاستراتيجي، وإدارة المخزون، وتخطيط الطلب أو التنبؤ به، إلى جانب إدارة العمليات، والتحليلات، وإدارة علاقات الموردين.
ظهر مفهوم إدارة سلسلة التوريد في ثمانينيات القرن الماضي، ولكن جذوره تعود إلى إنشاء خطوط التجميع في أوائل القرن العشرين.في البداية، ركزت إدارة سلسلة التوريد على تحسين كفاءة التصنيع وتقليل مستويات المخزون.ومع ذلك، مع ظهور العولمة والتقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات، تطورت سلسلة التوريد المعروفة اليوم إلى شبكات معقدة تمتد عبر الدول والقارات.
أدى ازدهار التجارة الإلكترونية إلى تغيير ديناميكيات إدارة سلسلة التوريد. على مر السنين، تحوّل التركيز من النماذج التقليدية التي تركز على البيع بالتجزئة إلى النماذج التي تستهدف المستهلك مباشرةً.ويتطلب هذا التحول مزيدًا من التعقيدات والتركيبات وسلاسل التوريد الرشيقة للتعامل مع عمليات التسليم الأصغر حجمًا والأكثر تكرارًا، والتي غالبًا ما تكون على نطاق عالمي.
تسلط الاضطرابات الأخيرة، مثل جائحة كوفيد-19، الضوء على أهمية إدارة المخاطر والمرونة.ونتيجة لذلك، تعمل الشركات على تنويع قاعدة الموردين وزيادة المخزون الاحتياطي والاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الرؤية والاستجابة.وعلى الرغم من أن العولمة قد وسعت نطاق التوريد عبر الحدود، إلا أن هناك أيضًا تحولًا نحو التوطين المحلي استجابةً للتوترات التجارية وارتفاع تكاليف النقل والحاجة إلى أوقات تسليم أسرع.
يؤدي التكامل مع التقنيات الجديدة إلى تغيير الطريقة التي تدير بها الشركات سلسلة التوريد الخاصة بها.
لقد أحدثت تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) ثورة في التنبؤ بالطلب، مما سمح للشركات بتوقع المبيعات بدقة أكبر وتعديل إنتاجها ومستويات مخزونها واستراتيجيات التسعير الخاصة بها وفقًا لذلك. تعمل روبوتات المحادثة والمساعدون الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي على تبسيط التفاعلات لتحسين تجربة العملاء. تحلل خوارزميات التعلم الآلي البيانات التي تم جمعها عبر سلسلة التوريد لتحديد الاختناقات وتحسين المسارات وتحسين الرؤية الشاملة.
تقوم أجهزة إنترنت الأشياء، مثل أجهزة الاستشعار وعلامات تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID)، بجمع البيانات في الوقت الفعلي عن مستويات المخزون وتتبع الشحنات ومستوى أداء الأصول.كما أصبحت المستودعات الذكية التي تدعم إنترنت الأشياء (IOT) أكثر شيوعًا؛ فهي توفر أنظمة التخزين والاسترداد المؤتمتة والالتقاط بالروبوتات والطائرات بدون طيار لإدارة المخزون.
يعد إنترنت الأشياء أيضًا جزءًا لا يتجزأ من صعود الصناعة 4.0، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى التحول الرقمي للتصنيع. تشتمل الصناعة 4.0 على تقنيات جديدة مثل الأنظمة الرقمية الفيزيائية والواقع المعزز والحوسبة السحابية وتحليل البيانات المتقدم. تعمل الروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد على تبسيط عمليات الإنتاج والتخزين، مما يقلل من المهل الزمنية والتكاليف. تتيح قدرات الصناعة 4.0 اتخاذ قرارات أسرع وأتمتة وتخصيص على مستويات جديدة.
تقنية سلسلة الكتل تعمل على تعزيز شفافية سلسلة التوريد وإمكانية التتبع والأمن. من خلال إنشاء دفتر أستاذ لا مركزي غير قابل للتغيير للمعاملات، يمكن أن تساعد سلسلة الكتل على منع التزوير وتحسين سلامة المنتجات وتبسيط عمليات الامتثال.
تسمح تقنيات مثل الجيل الخامس (5G) بنقل البيانات بشكل أسرع وأكثر موثوقية، مما يدعم نشر أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) الأكثر تقدمًا وأنظمة المراقبة في الوقت الفعلي.كما أن المركبات ذاتية القيادة، مثل الشاحنات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار، ستصبح أكثر انتشارًا، مما يقلل من تكاليف النقل ويحسن من أوقات التسليم.على الرغم من أن حوسبة Quantum لا تزال في مراحلها المبكرة، إلا أنها تعمل على تشكيل مستقبل إدارة سلسلة التوريد من خلال حل المشاكل المعقدة وتمكين عمليات محاكاة وتخطيط السيناريوهات بشكل أكثر دقة.
تظهر مجموعة من منتجات برامج إدارة سلسلة التوريد لدعم محترفي سلسلة التوريد. تتضمن خيارات البرامج هذه ما يلي:
تعمل هذه الأدوات على تبسيط وأتمتة العمليات مثل المشتريات والإنتاج والخدمات اللوجستية والمبيعات، مما يؤدي بدوره إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.على سبيل المثال، توفر أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) رؤية في الوقت الفعلي لعمليات سلسلة التوريد، مما يتيح سرعة اتخاذ القرار والتحسين.وبالمثل، تساعد أنظمة إدارة المستودعات (WMS) وأنظمة إدارة النقل (TMS) في إدارة عمليات المستودعات والنقل والتحكم فيها.
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1 "تعريفات ومسرد مصطلحات إدارة سلسلة التوريد CSCMP"، مجلس محترفي إدارة سلسلة التوريد، يوليو 2024.
2 "المحطة التالية، الجيل التالي"، Accenture، يوليو 2024.
3 "دليل التوقعات المهنية: اللوجستيون"، مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، 17 أبريل 2024.