ما هي إدارة الموردين؟

بالنسبة للشركات العاملة في مجال توصيل المنتجات، يعتمد النجاح على القدرة على اكتساب الموردين والاحتفاظ بهم والعمل معهم بفعالية لتلبية توقعات العملاء بشأن المنتجات عالية الجودة—التي يتم تسليمها في الوقت المحدد وبشكل كامل. يمكن أن يعتمد ما يصل إلى 50% من قيمة الشركة على قوة علاقاتها مع الموردين(PDF).

ولكن مع تحول سلاسل التوريد إلى شبكات عالمية من الشبكات، أصبحت عمليات إدارة الموردين معقدة ومتطلبة للوقت ومكلفة بشكل متزايد. وقد أدى الاعتماد القوي على العمليات اليدوية والورقية، فضلاً عن الإدخال المزدوج للأحداث الرقمية وملء النماذج، إلى تفاقم هذه التحديات—مما أبطأ التنفيذ، ومكّن الخطأ البشري، وعرقل المرونة.

تتفاقم هذه الصعوبات بشكل كبير بسبب الأوقات المضطربة. وقد سلطت الأحداث الأخيرة الضوء على الأهمية الحاسمة للعلاقات المستمرة بين الشركة وشركائها ومورديها. هذه العلاقات ضرورية للحفاظ على المرونة والقدرة على التكيف داخل سلاسل التوريد.

استجاب قادة سلسلة التوريد لهذه التحديات من خلال زيادة التزامهم برقمنة وتحديث عمليات إدارة الموردين. وتشمل المزايا العديدة تعزيز التحقق من الموردين، وتحسين عملية الإعداد، وتتبع دورة الحياة بشكل أقوى. والنتيجة: إدارة أكثر فعالية لعلاقات سلسلة التوريد.