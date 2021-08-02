ما هي إدارة الموردين؟

إدارة الموردين هي مجموعة العمليات التي تمكّن الشركة من تحديد وتأهيل وإجراء المعاملات والتعاون مع الموردين المناسبين لأعمالهم.
تشكّل سلاسل التوريد اليوم نظامًا بيئيًا واسعًا ومعقدًا من الموردين والشركاء التجاريين، يضيف كل منهم قيمة أثناء تقديم السلع والخدمات إلى السوق. غالبًا ما تعتمد الشركات العالمية على عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف من الموردين. وتنفذ الشركات عملية إدارة علاقات الموردين لإدارة هذه المجموعة الواسعة من الشراكات.
بالنسبة للشركات العاملة في مجال توصيل المنتجات، يعتمد النجاح على القدرة على اكتساب الموردين والاحتفاظ بهم والعمل معهم بفعالية لتلبية توقعات العملاء بشأن المنتجات عالية الجودة—التي يتم تسليمها في الوقت المحدد وبشكل كامل. يمكن أن يعتمد ما يصل إلى 50% من قيمة الشركة على قوة علاقاتها مع الموردين(PDF).
ولكن مع تحول سلاسل التوريد إلى شبكات عالمية من الشبكات، أصبحت عمليات إدارة الموردين معقدة ومتطلبة للوقت ومكلفة بشكل متزايد. وقد أدى الاعتماد القوي على العمليات اليدوية والورقية، فضلاً عن الإدخال المزدوج للأحداث الرقمية وملء النماذج، إلى تفاقم هذه التحديات—مما أبطأ التنفيذ، ومكّن الخطأ البشري، وعرقل المرونة.
تتفاقم هذه الصعوبات بشكل كبير بسبب الأوقات المضطربة. وقد سلطت الأحداث الأخيرة الضوء على الأهمية الحاسمة للعلاقات المستمرة بين الشركة وشركائها ومورديها. هذه العلاقات ضرورية للحفاظ على المرونة والقدرة على التكيف داخل سلاسل التوريد.
استجاب قادة سلسلة التوريد لهذه التحديات من خلال زيادة التزامهم برقمنة وتحديث عمليات إدارة الموردين. وتشمل المزايا العديدة تعزيز التحقق من الموردين، وتحسين عملية الإعداد، وتتبع دورة الحياة بشكل أقوى. والنتيجة: إدارة أكثر فعالية لعلاقات سلسلة التوريد.
الاستجابة بشكل أسرع لأحداث السوق غير المتوقعة، واحتياجات الأعمال الجديدة، والتحالفات الاستراتيجية الناشئة، مع القدرة على التحديد السريع للموردين الجدد وتأهيلهم وإدارتهم.
تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة والإنتاجية—وخفض التكاليف—من خلال تمكين الاتصال والتعاون بين الموردين بسهولة.
التخفيف من المخاطر—حتى في أوقات الأزمات—من خلال القضاء على النقاط العمياء في المعاملات وتمكين رؤية متعددة الأطراف لتقليل نزاعات البائعين.
المعاملات الرقمية والتفاعلات الإنسانية المتبادلة بين مشتري مؤسسة وواحد أو أكثر من الموردين أثناء عملهم المشترك لتوريد المواد الخام أو الأجزاء أو اللوازم المستخدمة في إنتاج منتج نهائي للعملاء.
عمليات إدارة علاقات الموردين المرتبطة باكتشاف الموردين والتحقق من صلاحيتهم، والتواصل مع هؤلاء الموردين، وتوفير الاتصال بأنظمة المؤسسة ذات الصلة، وتمكين معاملات الأعمال بين الشركات.
تركز أنشطة المشتريات وسلسلة التوريد على بناء علاقات ذات منفعة متبادلة مع الموردين. تشمل هذه الأنشطة إدارة التفاعلات مع شركات الطرف الثالث وتطوير استراتيجيات لأنواع مختلفة من علاقات الموردين (على سبيل المثال، "علاقة مستقلة").
تشمل معظم أنشطة إدارة الموردين اختيار وتعيين الموردين، وتهيئة هؤلاء الموردين، وإدارة وإنفاذ العقود، وإدارة المدفوعات، والتعامل مع عمليات الإنهاء وغير ذلك الكثير.
عملية جمع البيانات المتعلقة بموردي الأعمال التجارية وحفظها وتطبيقها، بناءً على تواصل مكثف يتم تلقيه من هؤلاء الموردين.
مستقبل إدارة الموردين هو تجربة رقمية بالكامل يتم تقديمها من خلال شبكات أعمال سلسلة التوريد متعددة المؤسسات، واتصالات مباشرة مع الموردين الاستراتيجيين، وسلاسل كتل مصممة خصيصًا لعمليات سلسلة التوريد المعقدة.
ستواصل إدارة الموردين البناء على الرقمنة والثقة والشفافية والذكاء لتحسين جودة البيانات وضمان فورية المعلومات وتحسين العمليات. وسوف تقوم بما يلي:
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