ما المقصود ببرج مراقبة سلسلة التوريد؟

Business operations
27 يوليو 2021

ما هي أبراج مراقبة سلسلة التوريد؟

يُعرَّف برج مراقبة سلسلة التوريد تقليديًا بأنه لوحة معلومات متصلة وشخصية للبيانات والمقاييس والأحداث التجارية الرئيسية عبر سلسلة التوريد. يمكّن برج مراقبة سلسلة التوريد المؤسسات من فهم المشكلات الحرجة وتحديد أولوياتها وحلها في الوقت الفعلي بشكل كامل.

يواجه المسؤولون التنفيذيون في سلسلة التوريد ضغوطًا هائلة لتزويد العملاء بما يحتاجون إليه، ومتى وأين يحتاجون إليه، مع تحسين عمليات التوريد وتحقيق أهداف توفير التكاليف في الوقت نفسه. ويشكل هذا تحديًا خاصًا في أوقات التقلبات والاضطرابات الحتمية وغير المتوقعة.

يجب أن يوفر برج المراقبة الأكثر ذكاءً رؤية شاملة لسلسلة التوريد بأكملها، وخاصةً للأحداث الخارجية غير المتوقعة. وينبغي أن يستخدم تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي، لمساعدتك في تفتيت صوامع البيانات، وتقليل أو إلغاء العمليات اليدوية، والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي.

يمكّن برج المراقبة الأكثر ذكاءً من التعاون بين الفرق والشركاء التجاريين والحفاظ على المعرفة التنظيمية لتحسين وتسريع عملية اتخاذ القرارات والنتائج. وفي نهاية المطاف، يساعدك هذا على التنبؤ بالاضطرابات بشكل أفضل، وتحسين المرونة، وإدارة الاستثناءات، والاستجابة للأحداث غير المخطط لها.

تصميم ثلاثي الأبعاد لكرات تتدحرج على مسار

أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي  

تتوفر معارف وأخبار منسقة بمهارة حول الذكاء الاصطناعي والسحابة وغيرها في نشرة Think الإخبارية الأسبوعية. 

اشترك اليوم

القدرات والفوائد الرئيسية لأبراج مراقبة في سلسلة التوريد

رؤية شاملة في الوقت الفعلي

اكتسب رؤية شاملة لسلسلة التوريد الخاصة بك باستخدام برج مراقبة يربط البيانات عبر الأنظمة المعزولة والأحداث الخارجية. احصل على لوحات معلومات مخصصة توفر رؤى قابلة للتنفيذ حول الاضطرابات المحتملة، مما يسمح لك بإدارة الاستثناءات.
دعم اتخاذ القرارات التنبؤية والتوجيهية

توقع الأعطال بشكل أفضل وعزز المرونة من خلال التنبيهات الذكية والرؤى القابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي لمساعدتك على فهم التأثير المسبق واللاحق للأحداث على العملاء وتحديد أولويات استجابتك.

مشاركة المعلومات التعاونية

تعاون بشكل أفضل وقم بإدارة الاستثناءات عبر سلسلة التوريد بأكملها باستخدام غرف حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكتيبات رقمية، وتطبيقات لسلسلة التوريد تساعدك على الاستجابة بسرعة للأحداث غير المخطط لها وتحسين التنفيذ لصقل أداء مؤشرات الأداء الرئيسية.

أنواع أبراج مراقبة سلسلة التوريد

أبراج مراقبة الخدمات اللوجستية/النقل

توفر أبراج مراقبة الخدمات اللوجستية/النقل إشعارات شحن مسبقة وبيانات التسليم ومعلومات التتبع، بالإضافة إلى رؤية للخدمات اللوجستية الواردة والصادرة.
.

أبراج مراقبة التنفيذ

تتخصص أبراج مراقبة التنفيذ في المساعدة على شحن الطرود، وهي مصممة للمساعدة في تسريع الطلبات مع تقليل التكلفة الإجمالية للخدمة.
.

أبراج مراقبة المخزون

تتيح أبراج مراقبة المخزون رؤى في الوقت الفعلي لإدارة المخزون، مع التركيز بشكل خاص على منع نفاد المخزون ونقصه.

أبراج مراقبة ضمان التوريدات

تضمن أبراج مراقبة تأمين الإمدادات وجود مخزون كافٍ متاح، بالإضافة إلى التخطيط لتوريد المزيد، وشؤون أخرى متعلقة بالإمدادات.
.

أبراج مراقبة سلسلة التوريد الشاملة

صُممت أبراج مراقبة سلسلة التوريد E2E لتوفير الرؤية عبر الأنظمة والعمليات الداخلية والخارجية، مع تطبيقات لمختلف الإدارات أو الكيانات.

أكاديمية الذكاء الاصطناعي

كن خبيرًا في الذكاء الاصطناعي

اكتسب المعرفة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي تدفع نمو الأعمال. ابدأ مع أكاديمية الذكاء الاصطناعي المجانية اليوم وتولَّ زمام المبادرة لتعزيز مستقبل الذكاء الاصطناعي في مؤسستك.
شاهِد السلسلة

كيف يمكن لبرج المراقبة المصمم لهذا الغرض مساعدتك في تحقيق الرؤية الشاملة؟

لقد أكدت الأحداث العالمية على ضرورة تعزيز المرونة عبر سلاسل التوريد العالمية. ومع بدء الشركات في الظهور وإعادة الافتتاح، تتفاقم التحديات اليومية التي يواجهها قادة سلاسل التوريد والتنفيذ بسبب الاضطرابات الهائلة في العرض والطلب.

لم تكن الحاجة إلى التحرك بسرعة أكثر أهمية من أي وقت مضى. للاستجابة بفعالية، تحتاج الشركات إلى معلومات في الوقت الفعلي وتوصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تخفيف الاضطرابات والمخاطر.

يتحقق ذلك على أفضل وجه باستخدام أبراج مراقبة مصممة خصيصًا تعمل على تحسين وظائف سلسلة التوريد الأساسية. على سبيل المثال، يمكن لبرج تحكم مصمم خصيصًا أن يمنحك رؤى أساسية في الوقت الفعلي لإدارة المخزون بشكل أكثر فعالية.

عندما يتم تمكين برج مراقبة سلسلة التوريد بواسطة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فإنه يوفر رؤية شاملة من البداية إلى النهاية عبر مستودعات المخزون والأنظمة المتباينة، بدءًا من توفر المواد الخام وطلبات الموردين وصولًا إلى الميل الأخير من تسليم العميل.

إنه يوفر مخزونًا دقيقًا وفوريًا ومتاحًا للتعهد به لدفع عملية صنع القرار وتحسين النتائج. ويساعد ذلك في التنبؤ بنقاط الضعف والاضطرابات المحتملة وفهم التأثيرات الأولية والنهائية، مما يتيح استجابة أسرع.

أبراج مراقبة سلسلة التوريد للصناعات

الرعاية الصحية

تخسر المستشفيات ما يصل إلى 10% من قيمة المخزون بسبب العناصر المفقودة أو الموضوعة في غير مكانها. احمِ استثمارات المخزون، وزد الكفاءة، وحسّن جودة الرعاية من خلال ضمان توفر المعدات والإمدادات الحيوية المنقذة للحياة التي تحتاجها في المكان والوقت المناسبين.
البقالة

إدارة الطلب المتزايد وضمان توفر السلع من خلال مراقبة وتخفيف مجموعة متزايدة باستمرار من الاضطرابات المحتملة. الحفاظ على رفوف مليئة بالمخزون مع رؤية موسعة تتجاوز المستودعات، بما في ذلك مواقع المتاجر والإمدادات قيد النقل.
صناعي

التزم باتفاقيات مستوى الخدمة لعقود الخدمة مع تقليل كمية المخزون الذي تحتفظ به. احصل على رؤية واضحة لقطع غيار الخدمة حسب وحدة حفظ المخزون ومواقع التخزين عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات والأنظمة الأخرى للمساعدة في ضمان توفر الأجزاء الحيوية لتلبية توقعات العملاء.

الاعتبارات عند نشر برج مراقبة سلسلة التوريد

جودة البيانات

يعتمد برج مراقبة سلسلة التوريد الفعال على بيانات عالية الجودة، والتي تؤثر بشكل مباشر على مستوى الرؤية الذي يمكن تحقيقه، بالإضافة إلى مخرجات التحليلات.
.

مخرجات عملية وقابلة للتنفيذ

لكي تكون البيانات مفيدة، يجب أولاً أن تكون قابلة للاستخدام. تضمن المخرجات العملية والقابلة للتنفيذ أن تكون البيانات مفهومة وقابلة للتطبيق على الأنشطة والمشاكل الشائعة.

إدارة تغيير العقلية

يتطلب نشر برج مراقبة عادةً الكثير من التخطيط وتغييرات كبيرة في التشغيل وجهدًا متضافرًا للتخلي عن العقليات الحالية.
حلول ذات صلة
IBM Envizi: معلومات سلسلة التوريد

مشاركة الموردين وتبسيط حسابات انبعاثات النطاق 3 – الفئة 1 لتلبية متطلبات إعداد التقارير وتحسين الأداء.

 اكتشف IBM Envizi
حلول سلسلة التوريد

استخدم حلول سلسلة التوريد الخاصة ب IBM للتخفيف من الاضطرابات وبناء مبادرات مرنة ومستدامة.

 استكشف حلول سلسلة التوريد
الخدمات الاستشارية ذات الصلة بسلسلة التوريد

يمكنك بناء سلاسل توريد مستدامة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خدمات استشارات سلسلة التوريد الخاصة بشركة IBM.

 استكشف خدمات سلسلة التوريد
اتخِذ الخطوة التالية

بناء سلاسل توريد مستدامة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمد إلى تهيئة عملك لمواكبة مستقبل العمل وتوفير قدر أكبر من الشفافية وتحسين تجارب الموظفين والعملاء.

 

 استكشف خدمات سلسلة التوريد استكشف حلول سلسلة التوريد