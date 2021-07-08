تعمل تقنية سلسلة الكتل كقاعدة بيانات موزعة ولا مركزية، حيث يتم تخزين البيانات عبر عدة أجهزة كمبيوتر، ما يجعلها مقاومة للتلاعب. ويتم التحقق من صحة المعاملات من خلال آلية توافُق، ما يضمن الاتفاق عبر الشبكة.

في تقنية سلسلة الكتل، يتم تجميع كل معاملة في كتل، ثم يتم ربطها معًا، لتشكِّل سلسلة آمنة وشفافة. يضمن هذا الهيكل سلامة البيانات ويوفر سجلًا مقاومًا للتلاعب، ما يجعل سلسلة الكتل مثالية للتطبيقات مثل العملات المشفرة وإدارة سلسلة التوريد.

تكمن الميزة الرئيسية لسلسلة الكتل في قدرتها على توفير الأمان والشفافية والثقة دون الاعتماد على الوسطاء التقليديين، مثل البنوك أو الأطراف الثالثة الأخرى. يقلل تصميمها من مخاطر الاحتيال والأخطاء، ما يجعلها ذات قيمة خاصةً في الصناعات التي تكون فيها المعاملات الآمنة ضرورية، بما في ذلك التمويل والرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد سلسلة الكتل الشركات على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف من خلال تبسيط العمليات وتعزيز المساءلة.