يتناقض المصدر المفتوح مع تطبيقات البرمجيات المملوكة أو المغلقة المصدر مثل Microsoft Word أو Adobe Illustrator. يبيع المنشئ أو صاحب حقوق الطبع والنشر البرامج المملوكة أو المغلقة المصدر للمستخدمين النهائيين، الذين لا يُسمح لهم بتحرير المنتج أو تحسينه أو إعادة توزيعه باستثناء ما يحدده صاحب حقوق الطبع والنشر.

يشير مصطلح "المصدر المفتوح" أيضًا إلى نهج مجتمعي لإنشاء الملكية الفكرية، مثل البرمجيات، من خلال التعاون المفتوح والشمولية والشفافية والتحديثات العامة المتكررة.

لقد أصبح المصدر المفتوح ركيزة أساسية لتطوير البرمجيات الحديثة، وخاصة فيما يتعلق بنموذج عمليات التطوير للمؤسسات الحديثة - وهو مجموعة من الممارسات والبروتوكولات والتقنيات المستخدمة لتسريع تسليم التطبيقات والخدمات ذات الجودة العالية.فمن خلال دمج أدوات المصدر المفتوح في سير عمل عمليات التطوير، يمكن للفرق تبسيط العمليات وأتمتة المهام المتكررة وتعزيز التعاون بشكل أكبر، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع دورات التطوير والنشر.

ووفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة Linux، فإن 70-90% من أي قاعدة برمجيات معينة تتكون من عناصر مصدر مفتوح1 تتضمن العديد من تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) الشائعة، مثل HubSpot وSalesforce، بعض مستويات برمجيات المصدر المفتوح ضمن بنيتها الأساسية. حتى النظم البنائية المغلقة تقليديًا مثل Apple تعتمد على أدوات مصدر مفتوح . على سبيل المثال، يستخدم العديد من مطوري iOS مكتبات وأطر عمل مفتوحة المصدر لجعل التطوير أسرع وأكثر كفاءة

إن تسارع الذكاء الاصطناعي التوليدي يدفع في هذا الاتجاه: ثلثا نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) - أكثر نماذج الأساس شيوعًا، والمستخدمة لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تم إصدارها في عام 2023، كانت مفتوحة المصدر.2