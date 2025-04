بمجرد اختيار Android كمنصتك المستهدفة، ستحتاج إلى بعض الموارد للبدء في مشروعك. غالبًا ما يبدأ المطورون الجدد في صفحة Google الرئيسية، مما يقودهم إلى موقع Android على الويب. أو يمكنك الانتقال مباشرةً إلى موقع مطوري Android

هناك يمكنك الوصول إلى موارد مختلفة، بما في ذلك ما يلي:

تعليمات برمجية توضيحية لبدء عملية التطوير





اختبارات للتحقق من تطبيقك من حيث السلوك وسهولة الاستخدام قبل إصداره





إرشادات التصميم والسلوك التي يمكنك اتباعها لإنشاء تطبيقك

قبل البدء ، يجب عليك تثبيت Java وإعداد مجموعة تطوير Java (JDK) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بعد ذلك، قم بتنزيل وتثبيت مجموعة تطوير برامج Android (SDK)، وهي مطلوبة لتطوير تطبيقات Android. تحتوي على واجهات برمجة تطبيقات يمكنك استخدامها أو الرجوع إليها لتطوير تطبيقك. المتصفح الافتراضي الذي يأتي مع نظام التشغيل عند تثبيته هو Google Chrome، ولكن يمكنك استخدام متصفحات أخرى مثل Firefox إذا كنت تفضل ذلك.

قم بتثبيت Android Studio، الذي يأتي مع SDK. Android Studio هي بيئة التطوير المتكاملة الرسمية (IDE) لنظام Android الأصلي. تعد بيئة التطوير المتكاملة الرسمية (IDE) ضرورية لمساعدتك في البرمجة والتدقيق الإملائي والتحذيرات من الأخطاء وتطوير واجهة المستخدم (UI) والمزيد. تم بناء Android Studio على برنامج JetBrains IntelliJ IDEA، وقد حلّ محل أدوات Eclipse التي كانت تُستخدم سابقاً كـ Android IDE.

غالبا ما يتم استخدام C ++ لكتابة التطبيقات الموجهة للأداء العالي والتفاعل السريع (وهذا هو السبب في أن العديد من مطوري الألعاب يختارونها). إذا كنت ترغب في إعادة استخدام كود C ++ لتطبيق Android الخاص بك، فقم بتنزيل مجموعة أدوات التطوير الأصلية لنظام Android (NDK). يمكن أن تساعدك مجموعة الأدوات هذه في تنفيذ أجزاء من تطبيقك باستخدام أكواد ومكتبات C أو C++.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر برامج لمحاكاة Android على أنظمة التشغيل الأخرى بما في ذلك Windows و Mac و Linux. يعمل محاكي Android عن طريق تحويل ملفات Android إلى تنسيق يمكن التعرف عليه بواسطة أنظمة التشغيل الأخرى.

يتبع Android مبدأ تصميم المواد، والذي يُستخدم في العديد من تطبيقات المؤسسات اليوم. يوفر تصميم مواد نظام Android دليلاً للتصميم المرئي والحركة والتفاعل حتى تتمكن من إنشاء تجربة مستخدم قوية عبر المنصات والأجهزة.