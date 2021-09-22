تطوير نظام Android هو عملية إنشاء تطبيقات للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android. Android Studio هي بيئة التطوير المتكاملة الرسمية (IDE) لنظام Android الأصلي.
هل أنت تفكر في تطوير تطبيقات Android؟ اكتشف مزايا Android وتعرف على الموارد الرئيسية التي يمكن أن تساعدك على تحسين النتائج.
هل تفكر في تطوير تطبيق Android جديد؟ أنت في المكان المناسب. منذ أن بدأ في عام 2003 كمشروع مصدر مفتوح يعتمد على Linux kernel ، أصبح Android نظام تشغيل المحمول الأكثر شعبية في العالم. يعمل Android حالياً على أكثر من ملياري جهاز حول العالم، ونشر المطورون ما يقرب من أربعة ملايين تطبيق. تستخدم العديد من الشركات المصنعة الكبرى Android على هواتفهم، بما في ذلك HTC و Huawei و Lenovo و LG و Samsung و Sony.
سواء أكانت لديك تجربة سابقة في تطوير نظام Android أم لا، فأنت تعلم أن الإعداد يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في نجاح مشروعك. يساعد الحصول على المعلومات والموارد الصحيحة على ضمان بداية سلسة وعملية فعالة ومنتجة.
لتعرف المزيد عن تطوير Android، اقرأ "كيف أقوم بإنشاء تطبيق Android؟"
يتمتع Android بالعديد من المزايا للتطوير:
بمجرد اختيار Android كمنصتك المستهدفة، ستحتاج إلى بعض الموارد للبدء في مشروعك. غالبًا ما يبدأ المطورون الجدد في صفحة Google الرئيسية، مما يقودهم إلى موقع Android على الويب. أو يمكنك الانتقال مباشرةً إلى موقع مطوري Android
هناك يمكنك الوصول إلى موارد مختلفة، بما في ذلك ما يلي:
قبل البدء ، يجب عليك تثبيت Java وإعداد مجموعة تطوير Java (JDK) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بعد ذلك، قم بتنزيل وتثبيت مجموعة تطوير برامج Android (SDK)، وهي مطلوبة لتطوير تطبيقات Android. تحتوي على واجهات برمجة تطبيقات يمكنك استخدامها أو الرجوع إليها لتطوير تطبيقك. المتصفح الافتراضي الذي يأتي مع نظام التشغيل عند تثبيته هو Google Chrome، ولكن يمكنك استخدام متصفحات أخرى مثل Firefox إذا كنت تفضل ذلك.
قم بتثبيت Android Studio، الذي يأتي مع SDK. Android Studio هي بيئة التطوير المتكاملة الرسمية (IDE) لنظام Android الأصلي. تعد بيئة التطوير المتكاملة الرسمية (IDE) ضرورية لمساعدتك في البرمجة والتدقيق الإملائي والتحذيرات من الأخطاء وتطوير واجهة المستخدم (UI) والمزيد. تم بناء Android Studio على برنامج JetBrains IntelliJ IDEA، وقد حلّ محل أدوات Eclipse التي كانت تُستخدم سابقاً كـ Android IDE.
غالبا ما يتم استخدام C ++ لكتابة التطبيقات الموجهة للأداء العالي والتفاعل السريع (وهذا هو السبب في أن العديد من مطوري الألعاب يختارونها). إذا كنت ترغب في إعادة استخدام كود C ++ لتطبيق Android الخاص بك، فقم بتنزيل مجموعة أدوات التطوير الأصلية لنظام Android (NDK). يمكن أن تساعدك مجموعة الأدوات هذه في تنفيذ أجزاء من تطبيقك باستخدام أكواد ومكتبات C أو C++.
بالإضافة إلى ذلك، تتوفر برامج لمحاكاة Android على أنظمة التشغيل الأخرى بما في ذلك Windows و Mac و Linux. يعمل محاكي Android عن طريق تحويل ملفات Android إلى تنسيق يمكن التعرف عليه بواسطة أنظمة التشغيل الأخرى.
يتبع Android مبدأ تصميم المواد، والذي يُستخدم في العديد من تطبيقات المؤسسات اليوم. يوفر تصميم مواد نظام Android دليلاً للتصميم المرئي والحركة والتفاعل حتى تتمكن من إنشاء تجربة مستخدم قوية عبر المنصات والأجهزة.
بصفتك مطور أجهزة محمولة يخطط للمشاريع اليوم، فأنت تريد أن تجعل تطبيقاتك تنافسية قدر الإمكان. ضع في اعتبارك دمج الخدمات التي يمكنها تعزيز تجربة المستخدم وتحسين كفاءة عملية التطبيق.