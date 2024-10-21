الضبط الدقيق يعني إعطاء نموذج من نماذج الذكاء الاصطناعي بيانات إضافية كافية لتغيير بعض معاييره. يؤدي الضبط الدقيق إلى تغيير سلوك النموذج بشكل دائم، وتكييفه مع حالة استخدام أو سياق معين. كما أنها أسرع وأرخص من تدريب نموذج جديد تمامًا.

"إذا كان لديك شبكة عصبية تحتوي على مائة طبقة مختلفة، فإن التدريب يعني أنك تعدل جميع الطبقات المائة،" يوضح Choie. "يعني الضبط الدقيق أنك تغير بالفعل الطبقات القليلة الماضية. ما زلت تعدل النموذج، ولكن ليس عليك تغييره بالكامل لأنه يعمل بالفعل بشكل جيد".

يتطلب الضبط الدقيق استثمارًا مقدمًا أكثر بقليل من الهندسة السريعة و التوليد المعزّز بالاسترجاع (RAG). من المفيد تحويل نموذج أصغر إلى خبير في مجال متخصص. على سبيل المثال، يمكن لشركة التأمين الضبط الدقيق لنموذج ليتقن فن معالجة المطالبات الجديدة.

يشبه Varshney النموذج الذي تم ضبطه بدقة بموظف جديد مدرب بشكل مكثف حديث التخرج من المدرسة. قد لا يمتلك ذلك الخريج سعة المعرفة التي يمتلكها العالم العبقري متعدد المهارات (أو نموذج الذكاء الاصطناعي متعدد المهارات الكبير متعدد الأغراض)، لكنه أفضل بكثير في معالجة المطالبات من العالم متعدد المهارات.

يقول Varshney: "لا يمكنه أن يقوم بحساب ضرائبك أو كتابة عقد قانوني"، "ولكن إذا طلبت منه معالجة مطالبة، فسيعرف كيف يفعل ذلك على الفور."

يمكن أن يوفر استخدام البيانات الخاصة بهذه الطرق ميزة تنافسية كبيرة من خلال تعريف نماذج الذكاء الاصطناعي بالعمليات الفريدة للمؤسسة ومنتجاتها وعملائها والفروق الدقيقة الأخرى.

يقول Choie: "إذا كان لديك ذكاء اصطناعي يكون مستخدموه الرئيسيون من مؤسسة معينة، فمن المهم أن يستخدم الذكاء الاصطناعي بيانات من نفس المؤسسة".

عندما يكون لدى نماذج الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى البيانات الخاصة، فإنها ترتكز على سياق عمل محدد، مما يعني أن مخرجاتها ترتكز أيضًا على هذا السياق.

يقول Varshney، "يمكنني أخذ نموذج الذكاء الاصطناعي المفتوح، وضبطه بدقة باستخدام بياناتي الخاصة، وهذه النسخة ملكي بشكل فريد". "أنا أملك الملكية الفكرية وراء ذلك. فأنا أشغله على بنيتي التحتية ".

ونتيجة لذلك، يمكن أن تنتج هذه النماذج مخرجات أكثر دقة وفعالية من النماذج الجاهزة غير المعدلة التي يتم سحبها من مجموعة عامة من البيانات العامة.