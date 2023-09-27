في السابق، كان يبدو أنه كلما كان النموذج اللغوي الكبير أكبر، كان ذلك أفضل، ولكن الآن أدركت الشركات أنها قد تكون باهظة التكلفة من حيث البحث والابتكار. استجابة لذلك، بدأ النظام البنائي لنموذج مفتوح المصدر يظهر بوادر واعدة ويشكل تحديًا لنموذج أعمال النموذج اللغوي الكبير.

الشفافية والمرونة

يمكن للمؤسسات التي ليس لديها مواهب داخلية في مجال التعلم الآلي استخدام النماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر، التي توفر الشفافية والمرونة، ضمن بنيتها التحتية الخاصة، سواء في السحابة أو محليًا. يمنحهم ذلك تحكمًا كاملاً في بياناتهم؛ ويعني ذلك بقاء المعلومات الحساسة داخل شبكتهم. كل هذا يقلل من خطر تسرب البيانات أو الوصول غير المصرح به.

يوفر النموذج اللغوي الكبير مفتوح المصدر الشفافية فيما يتعلق بكيفية عمله، وبنيته وبيانات التدريب ومنهجياته، وكيفية استخدامه. تتيح القدرة على فحص التعليمات البرمجية والاطلاع على الخوارزميات للمؤسسة مستوى أعلى من الثقة، وتساعد فيما يتعلق بعمليات التدقيق وتساعد على ضمان الامتثال الأخلاقي والقانوني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تحسين النموذج اللغوي الكبير مفتوح المصدر بكفاءة إلى تقليل زمن الانتقال وتحسين الأداء.

وفورات التكاليف

وهي عمومًا أقل تكلفة على المدى الطويل من النماذج اللغوية الكبيرة المملوكة نظرًا إلى عدم وجود رسوم ترخيص. ومع ذلك، فإن تكلفة تشغيل النموذج اللغوي الكبير تشمل تكاليف البنية التحتية المحلية أو السحابية، وعادةً ما تنطوي على تكلفة طرح أولية كبيرة.

الميزات المضافة وإسهامات المجتمع

تسمح النماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر والمدربة سلفًا بإجراء الضبط الدقيق. يمكن للمؤسسات أن تضيف ميزة إلى النموذج اللغوي الكبير بما يخدم احتياجاتهم المحددة، كما يمكن تدريب النماذج اللغوية الكبيرة على مجموعة بيانات محددة. يستلزم إجراء هذه التغييرات أو المواصفات على النماذج اللغوية الكبيرة المملوكة العمل مع المورّدين ويكلف الوقت والمال.

في حين أن النماذج اللغوية الكبيرة المملوكة تعني أن المؤسسة يجب أن تعتمد على مزود واحد، تتيح النماذج مفتوحة المصدر للمؤسسة الاستفادة من إسهامات المجتمع ومزودي الخدمات المتعددين وربما الفرق الداخلية للتعامل مع التحديثات والتطوير والصيانة والدعم. تتيح النماذج مفتوحة المصدر للمؤسسات تجربة إسهامات الأشخاص ذوي وجهات النظر المختلفة واستخدامها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى النتائج التي تسمح للمؤسسات بمواكبة أحدث التقنيات. كما أنه يمنح الشركات التي تستخدم النماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر مزيدًا من التحكم في تقنياتها وقراراتها المتعلقة بكيفية استخدامها.