حكمنماذج الذكاء الاصطناعي الحاكم في س.الحكم Watson
مجموعة الأدوات للتحكم في الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج التعلم الآلي على منصة واحدة متكاملة
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نماذج حوكمة الذكاء الاصطناعي ® قوة الاختيار

إن الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه القدرة على تعزيز الإنتاجية وإضافة تريليونات من القيمة الاقتصادية. ومع ذلك، تأتي هذه النماذج مصحوبة بتعقيدات ومخاطر جديدة. وبغض النظر عما إذا كنت تستخدم نماذج نماذج الذكاء الاصطناعي العام أو نماذج التعلم الآلي (ML) التقليدية، فإن كل نموذج يحتاج إلى حوكمة. 

®IBM watsonx.governance توفر مجموعة الأدوات الخاصة بحوكمة الذكاء الاصطناعي للمستخدمين خيارات ومرونة في الطراز. يمكن لمجموعة الأدوات هذه

  • يحكم نماذج الذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد التي بنيت على ®IBM watsonx.ai™ والنماذج التي تم تطويرها على منصات الطرف الثالث، بما في ذلك Amazon Bedrock وMicrosoft Azure وOpenAI
  • إدارة نماذج التعلم الآلي (التعلم الآلي (ML)) المبنية في أدوات الطرف الثالث
  • السماح للعملاء بالاختيار بين السحابة أو نشر محلي لكلا النوعين من الطرازين
تم اختيار شركة IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape: منصات حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية 2023
استكشف مخاطر العمل مع نماذج الذكاء الاصطناعي
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المزايا قراءة الذكاء الاصطناعي التوضيحي التوضيحي
استخدام منصة حوكمة واحدة

الوصول إلى مجموعة أدوات جاهزة للمؤسسات ومتعددة النماذج على منصة واحدة متكاملة تعمل على أتمتة الحوكمة لكل من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج التعلم الآلي (ML).
تسريع الوقت المناسب للقيمة المناسبة للقيمة

أتمتة الأدوات والعمليات في جميع مراحل دورة حياة الذكاء الاصطناعي لتقليل الأخطاء اليدوية وتسريع عملية تطوير الذكاء الاصطناعي بأمان ومسؤولية.
قيادة الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي

تقديم عمليات نموذجية شفافة لتحسين الدقة والإنصاف وقابلية الشرح وتوفير توثيق واضح لنموذج السلامة والوظائف.
شاهد كيف تعمل تكنولوجيا المعلومات

لإدارة الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسة بشكل فعال, تكنولوجيا المعلومات ضرورية لمراقبة وتخفيف المخاطر المتضخمة الجديدة الناشئة عن النماذج والمستخدمين ومجموعات البيانات واللوائح. watsonx.governance تقدم 3 قدرات رئيسية لتحقيق ذلك.

 قراءة التعليمات الآلي (ML) صحيفة البيانات
التتبع والشفافية watsonx.governance يستخدم أوراق الحقائق لتسجيل حقائق النماذج ومراقبتها تلقائيًا. في IBM، نشير إليها باسم "الملصقات الغذائية" للنماذج لأنها تحتوي على مستودع لجميع معلومات النموذج ذات الصلة. تعمل هذه الوثائق على تسهيل الحصول على رؤية شاملة لإدارة الأداء والمخاطر طوال دورة حياة النموذج، حيث تعمل كسجل لأنشطة التطوير وعمليات المراقبة. يمكن للمستخدمين تنزيل صحائف الوقائع أو إرسالها كمرفقات إلى طرف معني أو لدعم عمليات التدقيق.
تقييم النموذج والتوثيق تتوافر مقاييس التقييم لمجموعة من برامج الاستعمال، بما في ذلك تلخيص النصوص، وتصنيف النصوص، وترجمة اللغة، وتوليد المحتوى، والتوليد المعزز للاسترجاع (RAG) و Question and Answer. يمكن التحقق من موجات الأداء على مدار دورة حياة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ضمان دقة الأداء ومنع توليد محتوى قد يكون ضارًا أو غير مناسب. تُستخدم صحائف الوقائع لتوثيق هذه المقاييس التقييمية.
مراقبة النموذج تتم مراقبة الأداء المقاييس لتجنب المشاكل المتعلقة بالانحراف والجودة والسلامة. تراقب العتبات المضبوطة مسبقًا كلاً من إدخال ومخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي العامة, وهي توفر تنبيهات عند اكتشاف لغة سامة، أو خطاب كراهية، أو لغة مسيئة أو ألفاظ نابية في مخرجات النموذج ومخرجاته. watsonx.governance مراقبة حجم البيانات وزمن الانتقال والتغيرات في الإنتاجية.

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اتخذ الخطوة التالية

ابدأ في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بمسؤولية لكل من نموذجي الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي (ML).

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