إن الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه القدرة على تعزيز الإنتاجية وإضافة تريليونات من القيمة الاقتصادية. ومع ذلك، تأتي هذه النماذج مصحوبة بتعقيدات ومخاطر جديدة. وبغض النظر عما إذا كنت تستخدم نماذج نماذج الذكاء الاصطناعي العام أو نماذج التعلم الآلي (ML) التقليدية، فإن كل نموذج يحتاج إلى حوكمة.
®IBM watsonx.governance توفر مجموعة الأدوات الخاصة بحوكمة الذكاء الاصطناعي للمستخدمين خيارات ومرونة في الطراز. يمكن لمجموعة الأدوات هذه
الوصول إلى مجموعة أدوات جاهزة للمؤسسات ومتعددة النماذج على منصة واحدة متكاملة تعمل على أتمتة الحوكمة لكل من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج التعلم الآلي (ML).
أتمتة الأدوات والعمليات في جميع مراحل دورة حياة الذكاء الاصطناعي لتقليل الأخطاء اليدوية وتسريع عملية تطوير الذكاء الاصطناعي بأمان ومسؤولية.
تقديم عمليات نموذجية شفافة لتحسين الدقة والإنصاف وقابلية الشرح وتوفير توثيق واضح لنموذج السلامة والوظائف.
لإدارة الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسة بشكل فعال, تكنولوجيا المعلومات ضرورية لمراقبة وتخفيف المخاطر المتضخمة الجديدة الناشئة عن النماذج والمستخدمين ومجموعات البيانات واللوائح. watsonx.governance تقدم 3 قدرات رئيسية لتحقيق ذلك.
ابدأ في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بمسؤولية لكل من نموذجي الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي (ML).
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