يوجد نوعان: الذكاء الاصطناعي التقليدي، والذكاء الاصطناعي التوليدي. كلمة واحدة تفصلهما، إلا أن الفارق شاسع. بينما يقتصر الذكاء الاصطناعي التقليدي على تحليل البيانات، إلا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر على إنشاء محتوى جديد منها.

في هذه الحلقة التي تعرضها أكاديمية الذكاء الاصطناعي، تعرّف على جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المرنة والقابلة لإعادة الاستخدام والتي يمكن أن تفتح أبوابًا جديدة للإيرادات وتخفض التكاليف وتزيد الإنتاجية، ثم استخدم دليلنا الإرشادي لإجراء تحليل عميق.