ما المقصود بسير العمل؟

في إطار إدارة عمليات الأعمال، يمكن تعريف سير العمل على أنه سلسلة بسيطة من المهام الفردية، بينما تعتبر عمليات الأعمال أكثر تعقيدًا، حيث يتكون من عمليات سير عمل متعددة، ونظم معلومات، وبيانات، وأشخاص وأنماط نشاطاتهم. يتميز سير العمل ببساطته وقابلية تكراره، وعادةً ما يتم تصوره باستخدام مخطط أو قائمة تحقق.

تساعد برمجيات إدارة سير العمل في تبسيط وتحسين عملية الأعمال داخل المؤسسة. وهي تقوم بذلك إلى حد كبير من خلال تنسيق التفاعلات بين مختلف الأطراف المعنية أو بين الأفراد ونظم المعلومات. تعمل أنظمة إدارة سير العمل على توجيه المهام إلى الموظف المناسب في الوقت المناسب، مع توفير المعلومات ذات الصلة والدفع لتسريع العمل على طول العملية الشاملة. كما أنها تدعم المهام اليدوية والآلية من خلال إدارة المستندات للأنشطة، مثل تقارير النفقات.