يمثل تخطيط العمليات بصريًا سير العمل، ما يتيح للفرق فهم العملية وعناصرها بشكل أكثر وضوحًا. هناك العديد من مخططات العمليات، والتي قد تعرفها بأسماء مختلفة، مثل:

المخططات الانسيابية

المخطط التفصيلي للعمليات

مخطط المستندات

مخطط عمليات رفيع المستوى

المخطط الوظيفي المتعدد

مسارات السباحة

تحليل سلسلة القيمة

مخطط تدفق القيم

مخطط التدفق

مخطط انسيابي للعمليات

نموذج العملية

مخططات سير العمل

عادةً ما تكون هذه المخططات المرئية عنصرًا من إدارة عمليات الأعمال (BPM) الخاصة بالشركة.



يحدد مخطط العمليات الخطوات الفردية داخل العملية، ويحدد أصحاب المهام ويبين بالتفصيل الجداول الزمنية المتوقعة. فهو يساعد على توصيل العمليات بين الأطراف المعنية ويكشف مجالات التحسين. تبدأ معظم مخططات العمليات على المستوى الكلي (ماكرو) ثم تقدم المزيد من التفاصيل حسب الضرورة.