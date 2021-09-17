على الرغم من أنه يحدث لبس في بعض الأحيان بينها وبين إدارة المهام والمشروعات، فإن نطاق إدارة عمليات الأعمال أوسع من هذه الموضوعات المتقاربة. تركز إدارة المهام على المهام الفردية بينما تراقب إدارة عمليات الأعمال العملية بأكملها من أولها إلى آخرها. تشير إدارة المشروعات إلى نطاق عمل لمرة واحدة بينما تركز إدارة عمليات الأعمال بشكل خاص على العمليات المتكررة.

من خلال إعادة تصميم العمليات المستمرة، يمكن للمؤسسات تبسيط مهام سير العمل بشكل عام، ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتوفير التكاليف. وهذا المفهوم ليس جديدًا؛ فمن الأمثلة على منهجيات إدارة عمليات الأعمال منهجية اللين ستة سيجما.

من خلال دمج إمكانات التحليلات المتطورة ومراقبة الأنشطة وإدارة القرارات، فإن مجموعات إدارة عمليات الأعمال تعمل على التنسيق بين الأشخاص والأنظمة والمعلومات والمواد لتحقيق نتائج الأعمال. ونتيجة لذلك، ساعدت هذه المجموعات بشكل خاص على تسريع إستراتيجيات التحول الرقمي.