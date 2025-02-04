حتى مع تقدم التطورات التي تجعل بناء نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة أسهل، لا يزال هناك تحد أكبر: القوة الحاسوبية الهائلة المطلوبة للبقاء في المنافسة. يقر Xia "Ben" Hu، الأستاذ المشارك في علوم الحاسوب في جامعة رايس، بأن DeepSeek خطوة أكثر كفاءة في تطوير الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يشير إلى أنه لا يغير بشكل جذري ديناميكيات القوة العامة في البنية التحتية الذكاء الاصطناعي، حيث لا يزال الوصول إلى الموارد يحدد من يتصدر السباق.

يقول Hu: "إن DeepSeek مدعوم بصندوق استثماري كبير في الصين، ويمكنه الوصول إلى عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات (GPUs)". "ولا يزال هذا عائقًا رئيسيًا أمام العديد من الشركات الناشئة الصغيرة."

ومع ذلك، يتوقع Hu أن التحول الأكثر أهمية سيكون على الأرجح في تبني الشركات للذكاء الاصطناعي. يقول: "لقد ترددت الصناعات التقليدية — النفط والغاز، والتصنيع — في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها". "مع انخفاض التكاليف وتحسن نماذج المصدر المفتوح، تفكر الشركات التي كانت تعتمد سابقا على خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية الآن في بناء نماذج داخلية مصممة خصيصا لاحتياجاتها الخاصة."

الآثار المترتبة على ذلك تتجاوز نموذجًا واحدًا. مع تزايد مشاريع الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، أصبحت الشركات الناشئة الصغيرة قادرة الآن على الوصول إلى أدوات كانت تتطلب مركز البيانات وميزانيات ضخمة. قال Cox إن شركة OpenAI ونظيراتها لطالما أسقطت "جواً من الحتمية" - أي أن أصحاب الأموال الطائلة هم فقط من يمكنهم الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي. ولكن مع ظهور DeepSeek والنماذج الأخرى، بدأت هذه الفكرة في التصدع.

يقول كوكس: "إننا نشهد تحولاً حيث يمكن أن يتنافس في هذا المجال عدد أكبر بكثير من اللاعبين." "لا يعني ذلك أن أي شخص لديه 5 ملايين دولار أمريكي يمكنه إنشاء نموذج من الدرجة الأولى وبناءه بين عشية وضحاها، لكن ماذا عن الشركات الناشئة ومتوسطة الحجم الممولة تمويلًا جيدًا؟ بالتأكيد".

يركز الباحثون أيضا على الكفاءة بدلا من قوة الحوسبة الأولية. ركز Cox وفريقه البحثي على نهج Mixture of Experts (مزيج الخبراء)، الذي يسمح الذكاء الاصطناعي بأن يكون أكثر انتقائية في كيفية استخدام الموارد.

يصرح: "مزيج الخبراء ليس سوى جزء من الصورة الكاملة، وهناك المزيد في الطريق"، مقترحاً أن مستقبل الذكاء الاصطناعي قد لا يتوقف بالضرورة على إمكانية الوصول إلى الرقائق المتطورة بقدر ما يتوقف على الأساليب الأذكى لاستغلال العتاد الحالي.

وسلط Sattigeri الضوء على أحد هذه الابتكارات: ظهور البيانات الاصطناعية، أو المعلومات التي يتم إنشاؤها بشكل مصطنع تحاكي بيانات العالم الحقيقي. حيث يقول "مع نماذج مثل DeepSeek، نشهد تحولا نحو استخدام البيانات الاصطناعية المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لتحسين وتدريب النماذج بشكل أكثر كفاءة". "يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض التكاليف بشكل كبير وجعل الذكاء الاصطناعي عالي الجودة في متناول مزيد من اللاعبين."

تثير إمكانية الوصول المتزايدة لتطوير الذكاء الاصطناعي أسئلة جديدة حول مستقبل المنافسة. هل ستظل البنية التحتية وقوة الحوسبة تحدد الفائزين، أم أن القدرة على الابتكار بسرعة تصبح الأصل الأكثر قيمة؟ وفقًا لما يراه Cox، الأمر يجمع بين الاثنتين.

ويضيف قائلاً: "لا تزال بحاجة إلى بنية تحتية جادة، وما زلت بحاجة إلى مواهب رائعة، ولكن الفجوة التي تمتلكها OpenAI وGoogle ليست بالعمق الذي يودون أن يعتقده الناس". "الأسرار لا تبقى مخفية في هذا المجال. تنتشر الأفكار، ويتحرك الأشخاص هنا وهناك. نحن نشهد تقاربًا سريعًا".

أضاف Hu قائلاً إن تطوير الذكاء الاصطناعي لا يزال يتطلب أربعة عناصر حساسة: "أسميه نموذج ABCD—الخوارزميات، والبيانات الكبيرة، والحوسبة، والتوزيع". "أفضل شركات الذكاء الاصطناعي تمتلك الأربعة معًا. يحقق موقع DeepSeek تقدماً في المجالين الأولين، ولكن الحوسبة والتوزيع لا يزالان يمنحان اللاعبين الرئيسيين الحافة."