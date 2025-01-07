الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في عام 2025: نماذج أصغر، وأذكى، وأكثر تعاونًا

خلال السنوات القليلة الماضية، كانت نماذج الذكاء الاصطناعي محور الاهتمام. لكن في عام 2025، يرجّح الخبراء أن يتركّز النقاش بدرجة أكبر حول أنظمة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر.

تقول Anastasia Stasenko، الشريكة المؤسسة لشركة pleias الناشئة الفرنسية التي أصدرت مؤخرًا Common Corpus، وهي أكبر مجموعة بيانات مفتوحة متعددة اللغات لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، إلى جانب نماذج مُدرَّبة حصريًا على بيانات مفتوحة: "ما سنشهده هو تحوّل في التركيز نحو أنظمة الذكاء الاصطناعي، وليس النماذج وحدها".

وتتابع: "القيمة الحقيقية التي سيقدّمها المزوِّدون ستنبع من الأنظمة المبنية على أنواع مختلفة من النماذج مفتوحة المصدر". سيكون المحرّك الأساسي هو عمق التكاملات، وتخصيص الحلول لعدد أكبر من القطاعات المتخصّصة. فالأمر لم يَعُد نموذجًا فحسب، بل منظومة متكاملة". وتشير Stasenko إلى المكوّنات التي تتجاوز حدود النماذج ذاتها وتغذّي النظام الأشمل، مثل المُصنِّفات (classifiers) والمحلِّلات (parsers). "فالمسألة لا تتعلّق بالنماذج فقط".