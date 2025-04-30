ما هي Apache Kafka؟

اليوم، تنتج مليارات المصادر البيانات باستمرار تدفقات من المعلومات، غالبًا في شكل أحداث؛ وهي هياكل بيانات أساسية تسجل أي وقوع في النظام أو البيئة.

عادةً ما يكون الحدث عبارة عن إجراء يؤدي إلى إجراء آخر كجزء من العملية. إن قيام العميل بتقديم طلب، أو اختيار مقعد على متن رحلة، أو إرسال نموذج تسجيل، كلها أمثلة على الأحداث. لا يجب أن يشتمل الحدث على شخص؛ فمثلاً، يُعد تقرير منظم حرارة متصل بدرجة الحرارة في وقت معين حدثًا أيضًا.

يوفر بث الأحداث فرصًا للتطبيقات للاستجابة فورًا للمعلومات الجديدة. تسمح منصات بيانات التدفق مثل Apache Kafka للمطورين ببناء أنظمة تستهلك البيانات وتعالجها وتتصرف بناءً عليها فور وصولها، مع الحفاظ على ترتيب وموثوقية كل حدث.

لقد تطورت Kafka لتصبح منصة بث الأحداث الأكثر استخدامًا على نطاق واسع، وهي قادرة على استيعاب ومعالجة تريليونات السجلات يوميًا دون أي تأخير ملموس في الأداء لدعم الأحجام القابلة للتطوير. تستخدم أكثر من 80% من شركات Fortune 500 منصة Kafka مثل Target و Microsoft و AirBnB و Netflix، لتقديم تجارب عملاء فورية قائمة على البيانات.