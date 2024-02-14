ما المقصود بالحوسبة السحابية؟

بعبارات أبسط، لا تشير "السحابة" إلى شيء يطفو في السماء. بدلًا من ذلك، عندما تستخدم الخدمات السحابية، فإنك تصل إلى خوادم بعيدة، وهي أجهزة كمبيوتر مركزية قوية موجودة في مراكز بيانات كبيرة، عبر الإنترنت. يوفر لك نموذج الحوسبة السحابية، كعميل، مرونة وقابلية للتوسع أكبر مقارنة بالبنية التحتية التقليدية المحلية.

الحوسبة السحابية محورية في حياتنا اليومية، سواء كان ذلك يعني الوصول إلى تطبيق سحابي مثل Google Gmail، أو مشاهدة فيلم على Netflix، أو ممارسة لعبة فيديو مستضافة سحابيًا. مع الحوسبة السحابية، تحصل على قوة المعالجة أو التخزين التي تحتاجها، دون الحاجة إلى امتلاك أو إدارة الأجهزة المادية بنفسك.

أصبحت الحوسبة السحابية لا غنى عنها في بيئات الأعمال، من الشركات الناشئة الصغيرة إلى الشركات العالمية، حيث توفر مرونة وقابلية للتوسع أكبر من البنية التحتية التقليدية المحلية. تتضمن تطبيقاتها التجارية العديدة تمكين العمل عن بُعد من خلال إتاحة البيانات والتطبيقات من أي مكان، وإنشاء إطار عمل لتفاعل سلس متعدد القنوات مع العملاء، وتوفير قوة حوسبة هائلة وموارد أخرى ضرورية للاستفادة من التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة الكمومية.

شاهد هذا الفيديو حول تحويل الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة: