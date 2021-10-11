ما نموذج متعدد المستأجرين؟

يمكن أن يكون المستأجر مستخدمًا فرديًا، ولكن في كثير من الأحيان، يكون المستأجر عبارة عن مجموعة من المستخدمين، مثل مجموعة عملاء، يتشاركون في الوصول المشترك والامتيازات داخل التطبيق. ويتم عزل بيانات كل مستأجر عن بيانات المستأجرين الآخرين الذين يشاركون التطبيق، ما يضمن أمن البيانات وخصوصيتها لجميع المستأجرين.

تعدد مستأجري البرمجيات هو البنية التي يتم على أساسها تقديم البرمجيات كخدمة (SaaS). إذا كانت مجموعتك تستخدم salesforce.com، أو HubSpot أو عرض SaaS آخر قائم على السحابة، فأنت مستأجر في عرض متعدد المستأجرين.

من المربك إلى حد ما أن مصطلح متعدد المستأجرين قد يشير أيضًا إلى عروض الاستضافة السحابية. في الاستضافة متعددة المستأجرين، والتي تسمى أيضًا الاستضافة المشتركة ، يتم مشاركة جهاز كمبيوتر فعلي واحد أو جهاز افتراضي (VM) بين مستخدمين متعددين أو مجموعات عملاء. ويتم تقديم حلول الاستضافة متعددة المستأجرين من قِبل مزودي الخدمة السحابية عادةً كبديل منخفض التكلفة لحلول استضافة مستأجر واحد أو حلول الاستضافة المخصصة .

يركز الجزء المتبقي من هذه المقالة على تعدد مستأجري البرمجيات. تعرف على المزيد حول أنواع الاستضافة متعددة المستأجرين والاستضافة لمستأجر واحد هنا.