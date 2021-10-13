ما المقصود باستضافة الخادم؟

في الاستضافة المشتركة—الشكل الأساسي والأكثر فعالية من حيث التكلفة لاستضافة الخادم—يتم محاكاة موارد خادم فعلي واحد افتراضيًا وإتاحتها لعدة مستأجرين (مستخدمين أو حسابات شركة) بنسب متساوية. الاستضافة المشتركة مثالية لمواقع الويب الأساسية والشخصية وتطبيقات الويب ذات حركة الزيارات والمتطلبات التقنية البسيطة ومتطلبات الأداء أو الأمان المحدودة.

ولكن، نظرًا لتخصيص مقدار محدود من سعة خادم فردي لجميع المستأجرين، فإن مقدمي الخدمات لا يسمحون للمواقع الإلكترونية بالتوسع إلى ما يتجاوز حدًا معينًا. الاستضافة المشتركة هي نموذج استضافة الخادم الأكثر عرضة لـ "الجيران المزعجين" —وهم المستأجرون الذين تستهلك تطبيقاتهم بشكل غير متوقع أكثر من حصتهم من الموارد، مما يتسبب في مشاكل في الأداء للمستأجرين الآخرين. لمزيد من المعلومات حول الاستضافة المشتركة، راجع "ما المقصود بالاستضافة السحابية؟" و"استضافة مواقع الويب: مقدمة".