ما المقصود باستضافة الخادم؟

إن استضافة الخوادم هي إحدى خدمات تكنولوجيا المعلومات التي يقدمها عادةً مزود للخدمة السحابية، والتي توفر الوصول عن بُعد إلى الخوادم الافتراضية أو الفعلية الخارجية والموارد المرتبطة بها مقابل اشتراك شهري أو سعر قائم على الاستخدام.
تتيح استضافة الخادم لفرق تكنولوجيا المعلومات التزويد والبدء باستخدام خوادم التطبيقات والبيانات. ولكن بدون التكلفة الأولية، والتأخيرات، والعمالة اللازمة لشراء، وإعداد، وإدارة، وصيانة أجهزة الخادم المادية، في الموقع.
اليوم، تستخدم مؤسسات من جميع الأحجام استضافة الخوادم لجميع أنواع أعباء العمل— كل شيء من التطوير والاختبار إلى تسليم التطبيقات والنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث. مقارنةً بشراء وإدارة الخوادم في الموقع، تقدم استضافة الخادم ما يلي:
على الرغم من وجود اختلافات أصغر، تنقسم عروض استضافة الخادم إلى ثلاث فئات عامة:
في الاستضافة المشتركة—الشكل الأساسي والأكثر فعالية من حيث التكلفة لاستضافة الخادم—يتم محاكاة موارد خادم فعلي واحد افتراضيًا وإتاحتها لعدة مستأجرين (مستخدمين أو حسابات شركة) بنسب متساوية. الاستضافة المشتركة مثالية لمواقع الويب الأساسية والشخصية وتطبيقات الويب ذات حركة الزيارات والمتطلبات التقنية البسيطة ومتطلبات الأداء أو الأمان المحدودة.
ولكن، نظرًا لتخصيص مقدار محدود من سعة خادم فردي لجميع المستأجرين، فإن مقدمي الخدمات لا يسمحون للمواقع الإلكترونية بالتوسع إلى ما يتجاوز حدًا معينًا. الاستضافة المشتركة هي نموذج استضافة الخادم الأكثر عرضة لـ "الجيران المزعجين" —وهم المستأجرون الذين تستهلك تطبيقاتهم بشكل غير متوقع أكثر من حصتهم من الموارد، مما يتسبب في مشاكل في الأداء للمستأجرين الآخرين. لمزيد من المعلومات حول الاستضافة المشتركة، راجع "ما المقصود بالاستضافة السحابية؟" و"استضافة مواقع الويب: مقدمة".
تقدّم استضافة الخادم الخاص الافتراضي (VPS) مستوى متقدمًا من الاستضافة متعددة المستأجرين—إذ يشترك كل مستأجر في بعض موارد خادم الجهاز الفردي، وليس كلها، ويحصل على قدر أكبر من التحكم في بيئة الاستضافة. يقوم كل خادم خاص افتراضي خاص بتشغيل نظام التشغيل (OS) والتطبيقات الخاصة به، ويحتفظ بجزء خاص به من موارد الجهاز (الذاكرة والحوسبة وما إلى ذلك).
توفر VPS مزيدًا من التحكم في مواصفات النظام وأنظمة تشغيل الضيف ومجموعة البرامج الشاملة. إنه أيضًا الشكل الأكثر قابلية للتوسع بسهولة وبتكلفة معقولة لاستضافة الخادم. مما يجعله اختيارًا ممتازًا لأنظمة التجارة الإلكترونية وخوادم البريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء والتطبيقات الأخرى التي عادةً ما تتحمل حركة مرور معتدلة أو متقطعة.
استضافة الخادم المخصص هي استضافة أحادية المستأجر—يتمتع الخادم بوصول حصري إلى جميع موارد خادم الأجهزة الفردي. بالمقارنة مع أنواع الاستضافة الأخرى المذكورة أعلاه، توفر الاستضافة المخصصة أعلى مستوى من العزل عن الخوادم والعملاء الآخرين الذين تتم استضافتهم بواسطة مزود الخدمات السحابية أو تكنولوجيا المعلومات. يمكنك الاختيار من بين ثلاثة نماذج مخصصة للاستضافة:
يعني اختيار أفضل حلول استضافة الخوادم لمؤسستك موازنة العوامل التالية:
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