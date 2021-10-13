ما المقصود باستضافة الخادم؟

Cloud

13 أكتوبر 2021

ما المقصود باستضافة الخادم؟

إن استضافة الخوادم هي إحدى خدمات تكنولوجيا المعلومات التي يقدمها عادةً مزود للخدمة السحابية، والتي توفر الوصول عن بُعد إلى الخوادم الافتراضية أو الفعلية الخارجية والموارد المرتبطة بها مقابل اشتراك شهري أو سعر قائم على الاستخدام.

تتيح استضافة الخادم لفرق تكنولوجيا المعلومات التزويد والبدء باستخدام خوادم التطبيقات والبيانات. ولكن بدون التكلفة الأولية، والتأخيرات، والعمالة اللازمة لشراء، وإعداد، وإدارة، وصيانة أجهزة الخادم المادية، في الموقع.

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لماذا يجب استخدام استضافة الخادم؟

اليوم، تستخدم مؤسسات من جميع الأحجام استضافة الخوادم لجميع أنواع أعباء العمل— كل شيء من التطوير والاختبار إلى تسليم التطبيقات والنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث. مقارنةً بشراء وإدارة الخوادم في الموقع، تقدم استضافة الخادم ما يلي:

  • نشر الخادم وتسليم التطبيقات بشكل أسرع: في حين أن شراء وتثبيت وتكوين خادم في الموقع قد يستغرق أسابيع. يمكن لمزود الخدمة السحابية توفير تطبيق أو خادم بيانات مستضاف وتهيئته وتقديمه في دقائق. مما يمكّنك من طرح الحلول التي يدعمها الخادم في السوق بشكل أسرع.

  • لا توجد نفقات رأسمالية؛ تكاليف جارية يمكن التنبؤ بها: بدلاً من دفع آلاف الدولارات مقابل أجهزة الكمبيوتر والمعدات—أصول متناقصة القيمة—مع استضافة الخادم، فإنك تدفع رسومًا شهرية أو سعر استخدام يمكن التنبؤ به. تغطي الرسوم ليس فقط استخدام وحدة المعالجة المركزية والتخزين والشبكات وموارد تكنولوجيا المعلومات الأخرى، بل تشمل أيضًا الطاقة والتبريد والتكرار لضمان التوافر العالي والإدارة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للأجهزة والبنية التحتية.

  • توسع بسيط، سريع الاستجابة، وغير مكلف: مع أجهزة خادم موجودة في الموقع، تعني قابلية التوسع توفير خوادم تفوق الحاجة الفعلية تحسبًا لفترات الذروة (مما قد يكون مُهدرًا)، وإضافة سعة مادية مع نمو حجم العمل (وهو أمر بطيء ومكلف). مع استضافة الخادم، يمكنك التوسع أو التقليص بسرعة حسب الحاجة مقابل تغيير طفيف في اشتراكك أو تكلفة استخدامك.
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وقد صُمِّم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
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أنواع استضافة الخادم

على الرغم من وجود اختلافات أصغر، تنقسم عروض استضافة الخادم إلى ثلاث فئات عامة:

استضافة خادم مشترك

في الاستضافة المشتركة—الشكل الأساسي والأكثر فعالية من حيث التكلفة لاستضافة الخادم—يتم محاكاة موارد خادم فعلي واحد افتراضيًا وإتاحتها لعدة مستأجرين (مستخدمين أو حسابات شركة) بنسب متساوية. الاستضافة المشتركة مثالية لمواقع الويب الأساسية والشخصية وتطبيقات الويب ذات حركة الزيارات والمتطلبات التقنية البسيطة ومتطلبات الأداء أو الأمان المحدودة.

ولكن، نظرًا لتخصيص مقدار محدود من سعة خادم فردي لجميع المستأجرين، فإن مقدمي الخدمات لا يسمحون للمواقع الإلكترونية بالتوسع إلى ما يتجاوز حدًا معينًا. الاستضافة المشتركة هي نموذج استضافة الخادم الأكثر عرضة لـ "الجيران المزعجين" —وهم المستأجرون الذين تستهلك تطبيقاتهم بشكل غير متوقع أكثر من حصتهم من الموارد، مما يتسبب في مشاكل في الأداء للمستأجرين الآخرين. لمزيد من المعلومات حول الاستضافة المشتركة، راجع "ما المقصود بالاستضافة السحابية؟" و"استضافة مواقع الويب: مقدمة".

استضافة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)

تقدّم استضافة الخادم الخاص الافتراضي (VPS) مستوى متقدمًا من الاستضافة متعددة المستأجرين—إذ يشترك كل مستأجر في بعض موارد خادم الجهاز الفردي، وليس كلها، ويحصل على قدر أكبر من التحكم في بيئة الاستضافة. يقوم كل خادم خاص افتراضي خاص بتشغيل نظام التشغيل (OS) والتطبيقات الخاصة به، ويحتفظ بجزء خاص به من موارد الجهاز (الذاكرة والحوسبة وما إلى ذلك).

توفر VPS مزيدًا من التحكم في مواصفات النظام وأنظمة تشغيل الضيف ومجموعة البرامج الشاملة. إنه أيضًا الشكل الأكثر قابلية للتوسع بسهولة وبتكلفة معقولة لاستضافة الخادم. مما يجعله اختيارًا ممتازًا لأنظمة التجارة الإلكترونية وخوادم البريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء والتطبيقات الأخرى التي عادةً ما تتحمل حركة مرور معتدلة أو متقطعة.

استضافة الخادم المخصص

استضافة الخادم المخصص هي استضافة أحادية المستأجر—يتمتع الخادم بوصول حصري إلى جميع موارد خادم الأجهزة الفردي. بالمقارنة مع أنواع الاستضافة الأخرى المذكورة أعلاه، توفر الاستضافة المخصصة أعلى مستوى من العزل عن الخوادم والعملاء الآخرين الذين تتم استضافتهم بواسطة مزود الخدمات السحابية أو تكنولوجيا المعلومات. يمكنك الاختيار من بين ثلاثة نماذج مخصصة للاستضافة:

  • يوفر المضيف المخصص وصولاً مستدامًا من مستأجر واحد إلى خادم أجهزة كامل وجميع البرامج المثبتة عليه. يوفر هذا النموذج أقصى قدر من المرونة في الأجهزة والشفافية والتحكم في تحديد مواقع أحمال التشغيل، كما أنه يوفر بعض المزايا لاستضافة برامج الترخيص الخاصة بك.

  • يوفر المثيل المخصص نفس العزل والتحكم في أحمال التشغيل ولكنه لا يقترن بجهاز معين. لذا، على سبيل المثال، إذا أُعيد تشغيل مثيل مخصص، فقد ينتهي به الأمر على جهاز فعلي جديد—جهاز مخصص لنفس حساب العميل. ولكن مع ذلك جهاز جديد، من المحتمل أن يكون في موقع مادي مختلف.

  • يُستخدم مصطلح استضافة خادم العمل بدون نظام تشغيل غالبًا بالتبادل مع الخوادم المخصصة، ولكن عروض الاستضافة الفعلية تتضمن عادةً خصائص أشبه بالسحابة. مثل التزويد في دقائق (بدلاً من ساعات)، والفوترة بزيادات بالساعة (بدلاً من شهرية)، وتوفير أجهزة متطورة، بما في ذلك وحدات معالجة الرسوميات (GPUs). أُنظر "شرح الخوادم المخصصة وخوادم العمل بدون نظام تشغيل" للاطلاع على استكشاف كامل للخيارين.

اختيار نموذج استضافة الخادم المناسب

يعني اختيار أفضل حلول استضافة الخوادم لمؤسستك موازنة العوامل التالية:

  • التكلفة (الأولية والمستمرة): في حين أن أي حل لاستضافة الخوادم يقلل فعليًا من تكاليف تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك مقارنة بتشغيل الخدمات محليًا، فإن بعض نماذج استضافة الخوادم توفر أكثر من غيرها. عادةً ما تكلف استضافة الخادم المخصص شهريًا أكثر من الاستضافة المشتركة أو استضافة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، وقد تتطلب استضافة خادم العمل بدون نظام تشغيل في بعض الأحيان استثمارًا أوليًا كبيرًا.

  • الأداء: إذا كنت بحاجة إلى تشغيل تطبيقات عالية الأداء ذات هياكل معقدة، فمن الأفضل لك استخدام حل استضافة مخصص يتجنب الاختناقات ومخاطر الموثوقية في نماذج الاستضافة متعددة المستأجرين.

  • المرونة وقابلية التوسع: إذا كنت أقل اهتمامًا بالأداء عالي المستوى وأكثر اهتمامًا بالحصول على أقصى قدر من المرونة لتحديد مواقع وتوسيع أحمال التشغيل الخاصة بك. تُعدّ الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) خيارًا رائعًا لأنها، على عكس استضافة الخوادم المخصصة، تتيح لك نقل أحمال التشغيل بسرعة بين العديد من مثيلات الخوادم الافتراضية. وتوسيع نطاق الموارد بسرعة لتلبية الزيادات غير المتوقعة في حركة مرور البيانات.

  • الأمان وخصوصية البيانات والامتثال: نظرًا لأنها توفر عزلًا فرديًا للمستأجر الواحد، غالبًا ما يتم اختيار حلول الاستضافة المخصصة لأحمال التشغيل الحساسة أو للشركات في الصناعات التي تحكمها لوائح خصوصية البيانات الصارمة. ومع ذلك، يقدم مزودو الخدمات السحابية عروض استضافة متعددة المستأجرين معتمدة ومتوافقة مع لوائح صناعية أو خصوصية محددة (على سبيل المثال، قانون HIPAA، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)). هذا حتى تتمكن من تلبية متطلبات الأمان والامتثال دون التضحية بمرونة أحمال التشغيل وقابلية التوسع.
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