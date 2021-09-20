تعتمد الأجهزة المتصلة بالشبكة على بروتوكولات الاتصالات—وهي القواعد التي تصف كيفية نقل البيانات أو تبادلها عبر الشبكة—لمشاركة المعلومات عبر الاتصالات المادية أو اللاسلكية.

قبل ممارسات الربط الشبكي المعاصرة، كان المهندسون يضطرون إلى نقل الأجهزة فعليًا لمشاركة البيانات بين الأجهزة، وهي مهمة لم تكن سارة في وقت كانت فيه أجهزة الكمبيوتر كبيرة وغير عملية. لتبسيط العملية (خاصة بالنسبة للعاملين في الحكومة)، قامت وزارة الدفاع بتمويل إنشاء أول شبكة كمبيوتر عاملة (سميت في النهاية ARPANET) في أواخر الستينيات.



ومنذ ذلك الحين، تطورت ممارسات الشبكات—وأنظمة الكمبيوتر التي تحركها—بشكل كبير. تعمل شبكات الكمبيوتر اليوم على تسهيل التواصل بين الأجهزة على نطاق واسع لكل الأغراض التجارية والترفيهية والبحثية. فالإنترنت، والبحث عبر الإنترنت، والبريد الإلكتروني، ومشاركة الصوت والفيديو، والتجارة عبر الإنترنت، والبث المباشر، ووسائل التواصل الاجتماعي، كلها موجودة بفضل التقدم في شبكات الكمبيوتر.