ما المقصود بنظام أسماء النطاقات (DNS)؟

قبل نظام أسماء النطاقات، كان الإنترنت عبارة عن شبكة متنامية من أجهزة الكمبيوتر التي تستخدمها المؤسسات الأكاديمية والبحثية في المقام الأول. قام المطورون يدويًا بتعيين أسماء المضيفين يدويًا إلى عناوين IP باستخدام ملف نصي بسيط يسمى HOSTS.TXT. احتفظت SRI International بهذه الملفات النصية ووزعتها على جميع أجهزة الكمبيوتر على الإنترنت. ومع ذلك، مع توسع الشبكة، أصبح هذا النهج غير مقبول بشكل متزايد.

وللتغلب على قيود نظام HOSTS.TXT وإنشاء نظام أكثر قابلية للتوسع، اخترع عالم الكمبيوتر بجامعة جنوب كاليفورنيا Paul Mockapetris نظام أسماء النطاقات في عام 1983. وقد ساعدت مجموعة من رواد الإنترنت في إنشاء نظام أسماء النطاقات (DNS) وألفوا أول طلب للتعليقات (RFCs) التي فصّلت مواصفات النظام الجديد، RFC 882 وRFC 883. حلت RFC 1034 وRFC 1035 لاحقًا محل RFCs السابقة.

في نهاية المطاف، ومع توسع نظام أسماء النطاقات (DNS)، أصبحت إدارة نظام أسماء النطاقات من مسؤولية هيئة أرقام الإنترنت المخصصة (IANA)، قبل أن تصبح في نهاية المطاف تحت سيطرة هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) غير الربحية في عام 1998.