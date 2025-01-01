الشبكة التي تواكب العمل ببساطة غير كافية في عالم أصبح فيه البطء يعني الفشل. ويجب أن تعزز الشبكات الابتكار وتحقيق نتائج الأعمال بدءًا من زيادة سرعة التطبيق إلى تحسين تجربة المستخدم النهائي.
تم تصميم حلول الشبكات التي تركز على التطبيقات من IBM® لعصر السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، وهي توفر اتصالًا عالي الأداء لتشغيل تطبيقاتك وأعمالك من البداية إلى النهاية. وبفضل الأتمتة وأمن الثقة الصفرية، تزيل حلول شبكات البرامج من IBM الحواجز التي تعيق الاتصال وتحسِّن الكفاءة التشغيلية ونشر الخدمة وتحمي أداء الشبكة عبر البيئات الموزعة. وبالنسبة إلى الأعمال الرقمية اليوم، لا يقتصر دور الشبكات على خدمة التطبيقات فحسب، بل إنها لا تقل أهميةً عن التطبيقات نفسها.
يُمكنك تبسيط وأتمتة عمليات نشر السحابة الهجينة وتسريع تسليم التطبيقات من خلال اتصال آمن، وشامل، ويتمركز حول التطبيق.
حسّن الأداء عبر بيئات السحابة المتعددة الهجينة مع قابلية ملاحظة الشبكة التي ترتكز على التطبيق.
يُمكنك أتمتة مهام تكوين الشبكة والتزويد واستكشاف الأخطاء وإصلاحها لتحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع وقت الوصول إلى السوق.
تساعد حلول شبكات البرامج من IBM المؤسسات، ومزودي الخدمات السحابية (CSP)، ومقدمي الخدمات المُدارة في تنمية وتحويل الأعمال لتلائم عصر السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي المفتوح.
وفِّر اتصالًا يتمركز حول التطبيق بين أي تطبيق وخدمة في بيئة سحابية هجينة متعددة.
حسِّن تجربة التطبيق من خلال نظام أسماء النطاقات (DNS) المُدار وتوجيه حركة البيانات لاتصال السحابة الهجينة.
أنشئ أداء شبكة السحابة الهجينة مع قابلية ملاحظة الشبكة التي ترتكز على التطبيق والأتمتة.
قدِّم التنسيق والأتمتة القائمة على التعديل الذاتي لنشر خدمات الشبكة.
يُمكنك توسيع نطاق حلول الحافة وتشغيلها في أي مكان مع حمل التشغيل الذاتي وإدارة دورة الحياة.
أتمتة شاملة عبر شبكتك وأعمالك
النتيجة أو الميزة للعميل التي يجب تسليط الضوء عليها: اكتشف كيف يساعد BT Business عملاء المؤسسة في أن يصبحوا أكثر مرونةً وقدرةً على التكيف من خلال نقلهم إلى البنية التحتية الحديثة للشبكة.
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