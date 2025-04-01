تعرَّف على كيفية تمكُّن مزودي الخدمات المُدارة (MSPs) من تخفيف مخاطر الانتقال من الشبكات الواسعة التقليدية (WANs) إلى الشبكات الواسعة المعرَّفة بالبرمجيات (SD-WANs) باستخدام قدرات المراقبة الشبكية المتقدمة من IBM SevOne.