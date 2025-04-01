IBM SevOne
تخفيف الأعطال المكلفة بالاستعانة برؤى قابلة للتنفيذ وقابلية ملاحظة الشبكة المرتكزة على التطبيقات من ®IBM SevOne
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رسم توضيحي متساوي القياس لواجهة IBM SevOne

قابلية ملاحظة الشبكة المرتكزة على التطبيقات

تمكَّن من إدارة مشكلات أداء الشبكة بشكل استباقي لتقديم خدمة متسقة وتجربة مستخدم سلسة.
عدم الاقتصار على مجرد الاكتشاف

استخرج الرؤى والمعارف الأكثر أهمية وتجنَّب مشكلات الأداء المكلفة. احصل على تحذيرات مبكرة باستخدام الرؤى القائمة على التعلم الآلي.
تمكين شبكات الجيل التالي  

تعزيز الرؤية لمراقبة شبكات SDN، وشبكات SD-WAN، وشبكات السحابة وشبكات wifi في جميع البيئات.
تحسين تجربة المستخدم

حدِّد مصدر المشكلات بدقة لضمان حلها بشكل أسرع.
تحويل المعارف إلى إجراءات

يمكنك اتخاذ الإجراءات التي تساعد على ضمان الأداء المستمر لشبكتك تلقائياً.

عرض توضيحي

حالات الاستخدام

المراقبة الشاملة للشبكة وقابلية الملاحظة التي تمكّن مقدمو الخدمات المُدارة من دعم عملاء المؤسسات في رحلاتهم الهجينة متعددة السحابة. استكشف مراقبة شبكة مقدمي الخدمات المُدارة
تمكَّن من تحقيق قابلية الملاحظة القائمة على التطبيقات في بيئات السحابة الهجينة للحفاظ على الأداء الأمثل عبر البنية التحتية لديك بأكملها. استكشف مراقبة شبكة السحابة الهجينة
احصل على رؤية كاملة على مستوى البُنى التحتية لشبكة الواي فاي لضمان توفير خدمات واي فاي متسقة عالية الجودة باستخدام قدرات حديثة لإدارة ومراقبة شبكة الواي فاي. مراقبة شبكة الواي فاي
يمكنك زيادة أداء وقيمة البنية التحتية CISCO ACI التي تستخدمها من خلال الدعم المدمج لمراقبة الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDNs) القائمة على Cisco ACI. استكشف مراقبة الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN)
يمكنك تخفيف المخاطر الانتقالية المرتبطة بالانتقال من شبكات WAN التقليدية إلى روابط الشبكة واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN) السريعة والديناميكية. استكشف مراقبة الشبكة واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN)
المراقبة الشاملة للشبكة وقابلية الملاحظة التي تمكّن مقدمو الخدمات المُدارة من دعم عملاء المؤسسات في رحلاتهم الهجينة متعددة السحابة. استكشف مراقبة شبكة مقدمي الخدمات المُدارة
تمكَّن من تحقيق قابلية الملاحظة القائمة على التطبيقات في بيئات السحابة الهجينة للحفاظ على الأداء الأمثل عبر البنية التحتية لديك بأكملها. استكشف مراقبة شبكة السحابة الهجينة
احصل على رؤية كاملة على مستوى البُنى التحتية لشبكة الواي فاي لضمان توفير خدمات واي فاي متسقة عالية الجودة باستخدام قدرات حديثة لإدارة ومراقبة شبكة الواي فاي. مراقبة شبكة الواي فاي
يمكنك زيادة أداء وقيمة البنية التحتية CISCO ACI التي تستخدمها من خلال الدعم المدمج لمراقبة الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDNs) القائمة على Cisco ACI. استكشف مراقبة الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN)
يمكنك تخفيف المخاطر الانتقالية المرتبطة بالانتقال من شبكات WAN التقليدية إلى روابط الشبكة واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN) السريعة والديناميكية. استكشف مراقبة الشبكة واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN)
الصناعات مقدمو الخدمات المُدارة

تعرَّف على كيفية تمكُّن مزودي الخدمات المُدارة (MSPs) من تخفيف مخاطر الانتقال من الشبكات الواسعة التقليدية (WANs) إلى الشبكات الواسعة المعرَّفة بالبرمجيات (SD-WANs) باستخدام قدرات المراقبة الشبكية المتقدمة من IBM SevOne. 

 قراءة ملخص الحل شركات الخدمات المالية

تعرَّف على أسباب اختيار المؤسسات الرائدة في الخدمات المالية لبرنامج IBM SevOne لمراقبة الشبكات وتحقيق قابلية الملاحظة.

 تعرف على المزيد مقدمو خدمات الاتصالات

تعرّف كيف يمكن للمؤسسات، بما في ذلك مقدمي خدمات الاتصالات، إدارة سعة الشبكة بشكل أفضل لزيادة أعمال العملاء وتقليل معدل خسارة العملاء.

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اتخِذ الخطوة التالية

كن بطلاً في مجال الشبكات، وعزز الأداء المستمر للشبكة.

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