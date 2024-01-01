لتحقيق النجاح في جذب عملاء جدد، يحتاج مقدمو الخدمات المُدارة إلى مجموعة من العروض متعددة المستويات والفعالة من حيث التكلفة لإعداد التقارير، والتنبيه، ومراقبة تقنيات الشركة باستخدام حل يمكنه توفير عروض خدمات أكثر تقدمًا وتخصيصًا تتيح لهم تقديم كتالوج خدمات أشمل. يقدم برنامج IBM® SevOne مجموعة شاملة من الخدمات بدءًا من الشبكة واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN) إلى قابلية ملاحظة السحابة العامة مثل AWS و Azure وصولاً إلى قابلية ملاحظة الأنظمة المحلية مثل شبكة واي فاي، والحرم الجامعي، ومراكز البيانات المعرّفة بالبرمجيات، والفروع/والعمل عن بُعد، والبنية التحتية المرتكزة على التطبيقات (ACI)، وكلها مصممة لدعم بيئة السحابة المتعددة الهجينة المرتكزة على التطبيقات التي تعمل فيها الشركات اليوم.