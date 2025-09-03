في بيئات الأعمال التي تعطي الأولوية للأجهزة المحمولة اليوم، يعتمد المستخدمون لديك على خدمات شبكة wifi عالية الجودة للوصول إلى شبكات شركتك. يتوقع جميع المستخدمين وجود اتصال wifi متاح وموثوق ويقدم أداءً عاليًا بشكل دائم، وذلك بدءًا من موظفيك ووصولاً إلى عملائك وشركائك. ولا يقبل تقديم أقل من ذلك.

لضمان الحصول على خدمات wifi متسقة وعالية الجودة، تحتاج إلى منصة مراقبة للشبكة يمكنها جمع بيانات الأداء عبر البنية التحتية لشبكة wifi المحدثة لديك وباقي شبكة مؤسستك بسرعة وعلى نطاق واسع. وهذا بالضبط ما يقدمه IBM SevOne.