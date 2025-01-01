تمكين فِرَق عمليات الشبكة من خلال قابلية الملاحظة والأتمتة الشاملة للتخفيف من الأعطال المكلفة
في عالم الخدمات المالية سريع الوتيرة، تُعَد موثوقية الشبكة وأداؤها أمرًا مهمًا للغاية. وسواء أكنت تعمل على تمكين التداول عالي التردد، أو الخدمات المصرفية الرقمية الآمنة، أو المدفوعات في الوقت الفعلي، فإن عمليات الشبكة السلسة ضرورية لتحقيق النجاح. يزوِّد IBM SevOne فِرَق عمليات الشبكة بخاصية قابلية ملاحظة الشبكة القائمة على التطبيقات والمصممة خصوصًا لتلبية متطلبات المؤسسات المالية، ما يضمن استمرارية العمليات التشغيلية وتقليل فترات التعطل وتقديم تجربة عملاء استثنائية.
بفضل أدوات المراقبة المدمجة، والرؤى التنبؤية المدعومة بتقنيات التعلم الآلي، وقابلية الملاحظة الفورية، يساعد IBM SevOne المؤسسات المالية على تحسين عمليات الشبكة، وخفض التكاليف، والحفاظ على الصدارة في السوق التنافسية.
تخلَّص من الأدوات الزائدة عن الحاجة وقلِّل التكاليف التشغيلية باستخدام حل مراقبة واحد مصمم لقابلية التوسع والمرونة.
عزِّز الوصول السلس والدائم إلى الخدمات المصرفية الرقمية وأنظمة الدفع ومنصات التداول الرقمية، وذلك بهدف تعزيز الثقة وولاء العملاء.
تمكَّن من حل مشكلات الشبكة بشكل أسرع من خلال القياس عن بُعد في الوقت الفعلي ولوحات التحكم المركزية، وذلك للتقليل من تعطل عمليات الخدمات المالية.
يمكنك مراقبة شبكات SD-WAN والشبكات المستندة إلى السحابة وتحسينها، ما يضمن سلاسة العمليات عبر البنى التحتية المالية العالمية.
توسَّع بسلاسة مع نمو أعمالك، مع الحفاظ على السرعة على نطاق واسع ودعم آلاف الأجهزة عبر مواقع متعددة.
يدعم IBM SevOne الاستطلاع عالي التردد، ما يُتيح لفرق الشبكة جمع مقاييس الأداء بشكل أكثر تكرارًا.
احتاج أحد بنوك الشركات إلى حل واحد يمكنه التوسع لدعم شبكته العالمية التي تضم 55,000 جهاز وتوفير رؤية عالمية حقيقية عبر جميع مراكز العمليات الجغرافية حول العالم. وعلى وجه التحديد، انجذبت الشركة إلى اعتماد أجهزة IBM SevOne التي تعمل لمدة 10 أيام والاستفادة من توافرها العالي وكفاءة جمع البيانات لجميع الأجهزة في دورة استطلاع أقل من دقيقة وإعداد تقارير سريعة لتحل محل التقارير الليلية.
استخدَم أحد بنوك التجزئة الكبيرة قدرة IBM SevOne على قياس التدفق لتحديد تحديثات مكافحة الفيروسات التي كان يتم دفعها خلال يوم العمل وإيقافها، ما أدى إلى تشبع النطاق الترددي والتأثير في أداء تطبيقات الفروع.
استفادت شركة استثمارية رائدة متخصصة في إدارة الثروات من تكامل IBM SevOne مع SNMP وNetFlow لتوفير رؤية أفضل بين الاستخدام وكبار المستهلكين عبر روابط WAN الدولية، بما في ذلك الاتصال بالبورصات.
كن بطلاً في مجال الشبكات، وعزز الأداء المستمر للشبكة.