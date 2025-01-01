برنامج IBM SevOne للخدمات المالية

تمكين فِرَق عمليات الشبكة من خلال قابلية الملاحظة والأتمتة الشاملة للتخفيف من الأعطال المكلفة

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قابلية ملاحظة الشبكة القائمة على التطبيقات

في عالم الخدمات المالية سريع الوتيرة، تُعَد موثوقية الشبكة وأداؤها أمرًا مهمًا للغاية. وسواء أكنت تعمل على تمكين التداول عالي التردد، أو الخدمات المصرفية الرقمية الآمنة، أو المدفوعات في الوقت الفعلي، فإن عمليات الشبكة السلسة ضرورية لتحقيق النجاح. يزوِّد IBM SevOne فِرَق عمليات الشبكة بخاصية قابلية ملاحظة الشبكة القائمة على التطبيقات والمصممة خصوصًا لتلبية متطلبات المؤسسات المالية، ما يضمن استمرارية العمليات التشغيلية وتقليل فترات التعطل وتقديم تجربة عملاء استثنائية.

بفضل أدوات المراقبة المدمجة، والرؤى التنبؤية المدعومة بتقنيات التعلم الآلي، وقابلية الملاحظة الفورية، يساعد IBM SevOne المؤسسات المالية على تحسين عمليات الشبكة، وخفض التكاليف، والحفاظ على الصدارة في السوق التنافسية.
الفوائد
توفير في التكاليف من خلال الدمج

تخلَّص من الأدوات الزائدة عن الحاجة وقلِّل التكاليف التشغيلية باستخدام حل مراقبة واحد مصمم لقابلية التوسع والمرونة.​
تحسين تجارب العملاء

عزِّز الوصول السلس والدائم إلى الخدمات المصرفية الرقمية وأنظمة الدفع ومنصات التداول الرقمية، وذلك بهدف تعزيز الثقة وولاء العملاء.
انخفاض متوسط الوقت اللازم للإصلاح (MTTR)

تمكَّن من حل مشكلات الشبكة بشكل أسرع من خلال القياس عن بُعد في الوقت الفعلي ولوحات التحكم المركزية، وذلك للتقليل من تعطل عمليات الخدمات المالية.
دعم شبكات الجيل التالي

يمكنك مراقبة شبكات SD-WAN والشبكات المستندة إلى السحابة وتحسينها، ما يضمن سلاسة العمليات عبر البنى التحتية المالية العالمية.​
أداء قابل للتوسع لدعم النمو المستقبلي

توسَّع بسلاسة مع نمو أعمالك، مع الحفاظ على السرعة على نطاق واسع ودعم آلاف الأجهزة عبر مواقع متعددة.
منع تأخر انتقال الشبكة واضطرابها

يدعم IBM SevOne الاستطلاع عالي التردد، ما يُتيح لفرق الشبكة جمع مقاييس الأداء بشكل أكثر تكرارًا.

المزايا

قابلية ملاحظة الشبكة الهجينة التحليلات التنبؤية عمليات سير العمل المؤتمتة القياس عن بُعد في أقل من دقيقة
حالات الاستخدام
إدارة شبكات SD-WAN والشبكات الهجينة: دعم البنية التحتية الجاهزة للمستقبل
  • راقِب أداء SD-WAN في الوقت الفعلي، وتتبَّع تأخير الانتقال، والاضطرابات وفقدان الحزمة في البيئات الديناميكية متعددة السحابة.
  • أجرِ انتقالات سلسة بين البنية التحتية القديمة والشبكات المعرَّفة بالبرمجيات من خلال القياس عن بُعد في الوقت الفعلي واستكشاف الأخطاء وإصلاحها تلقائيًا.
  • تمكَّن من أتمتة اعتماد الأجهزة والتقنيات الجديدة وإضافتها إلى منصة المراقبة في أيام وليس أسابيع​.
  • استخدِم التحليلات القائمة على التدفق لتصور أنماط حركة البيانات على مستوى المكاتب الفرعية ومراكز البيانات والبيئات السحابية العامة.
الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات في الوقت الفعلي: ضمان التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
  • راقِب الأداء الشامل عبر بوابات الدفع وشبكات ماكينات الصراف الآلي وبوابات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لاكتشاف المشكلات قبل تأثيرها في المستخدمين.
  • حدِّد العقبات في الخدمات المستضافة على السحابة أو بوابات واجهة برمجة التطبيقات التي قد تؤخر معالجة المدفوعات.
  • استخدِم الاتجاهات التاريخية للتنبؤ بأوقات ذروة المعاملات وتأمين نطاق ترددي وموارد كافية.
  • تمكَّن من أتمتة التنبيهات للمشكلات ذات الأولوية العالية، مع تفعيل سير العمل لإدارة الحوادث من أجل حل سريع.
التداول عالي التردد (HFT): دعم الشبكات ذات زمن الانتقال القصير
  • راقِب وصلات الشبكة التجارية المهمة لضمان تدفق البيانات بكفاءة دون حدوث طفرات في زمن الانتقال أو فقدان الحزمة.
  • اكتشف الازدحام في الشبكة وعالجه في الوقت الفعلي، وتجنَّب التأخيرات المكلفة.
  • تمكَّن من أتمتة مهام سير العمل لإنشاء تنبيهات تنبؤية عند انحراف أداء البنية التحتية للتداول عن المقاييس الأساسية.
  • احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول الاتصال بالأسواق لضمان الوصول المستمر إلى البورصات، ومزودي السيولة، والأسواق المالية.
تخطيط القدرة الاستيعابية لشبكات فروع التجزئة: إدارة الارتفاعات المفاجئة للطلب
  • توقَّع استخدام VPN واحتياجات النطاق الترددي عبر الفروع لمنع الازدحام في أثناء فترات الذروة.
  • استخدِم المقاييس التاريخية لمواءمة استثمارات البنية التحتية مع توجهات الاستخدام الموسمية.
  • تمكَّن من أتمتة تخصيص النطاق الترددي للتطبيقات الحيوية مثل أنظمة إنشاء القروض، ما يقلِّل من تأخُّر زمن الانتقال للموظفين والعملاء في الفروع.
  • راقِب شبكات Wi-Fi على مستوى الفروع واتصال أجهزة الصراف الآلي لضبط توافر الخدمة باستمرار، حتى خلال فترات الازدحام الشديد.
عمليات الاندماج والاستحواذ: تبسيط تكامل تقنية المعلومات
  • دمج الأدوات من كلتا المؤسستين لتقليل التعقيدات والتكاليف التشغيلية من خلال التخلص من التكرار.
  • تمكَّن من توفير رؤية للشبكة في الوقت الفعلي أثناء الانتقال، ما يضمن الحد الأدنى من الانقطاع في عمليات الأعمال.
  • استخدِم إمكانية اكتشاف الأجهزة التلقائي لدمج المكونات الجديدة للشبكة في البنية التحتية الحالية دون الحاجة إلى جهد يدوي.
  • راقِب خطوط الأساس لما بعد الاندماج والإبلاغ عنها لحماية الاستقرار وتسليط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى التحسين.
الأمن والحماية من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS): حماية توافر الشبكة
  • راقِب أنماط حركة البيانات لتحديد الارتفاعات غير الاعتيادية في تدفقات البيانات التي قد تشير إلى هجمات DDoS المحتملة.
  • تمكَّن من أتمتة إجراءات الشبكة، مثل تحويل حركة المرور المشبوهة إلى خدمات التخفيف أو تفعيل عمليات التبديل في حالات تجاوز فشل الشبكة.
  • عزِّز الامتثال للمتطلبات الأمنية والتنظيمية من خلال إنشاء تقارير أداء تفصيلية لعمليات التدقيق.
  • تمكَّن من توفير رؤية حول نقاط الضعف في الشبكة وتنفيذ تدابير استباقية لمعالجة المخاطر المحتملة قبل استغلالها.
قصص العملاء

احتاج أحد بنوك الشركات إلى حل واحد يمكنه التوسع لدعم شبكته العالمية التي تضم 55,000 جهاز وتوفير رؤية عالمية حقيقية عبر جميع مراكز العمليات الجغرافية حول العالم. وعلى وجه التحديد، انجذبت الشركة إلى اعتماد أجهزة IBM SevOne التي تعمل لمدة 10 أيام والاستفادة من توافرها العالي وكفاءة جمع البيانات لجميع الأجهزة في دورة استطلاع أقل من دقيقة وإعداد تقارير سريعة لتحل محل التقارير الليلية.

استخدَم أحد بنوك التجزئة الكبيرة قدرة IBM SevOne على قياس التدفق لتحديد تحديثات مكافحة الفيروسات التي كان يتم دفعها خلال يوم العمل وإيقافها، ما أدى إلى تشبع النطاق الترددي والتأثير في أداء تطبيقات الفروع.

استفادت شركة استثمارية رائدة متخصصة في إدارة الثروات من تكامل IBM SevOne مع SNMP وNetFlow لتوفير رؤية أفضل بين الاستخدام وكبار المستهلكين عبر روابط WAN الدولية، بما في ذلك الاتصال بالبورصات.
تعرّف على كيف يمكن لـ IBM SevOne المساعدة

كن بطلاً في مجال الشبكات، وعزز الأداء المستمر للشبكة.

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مزيد من الطرق للاستكشاف موجز الحل: IBM SevOne Network Performance Management المستند الفني: توحيد أدوات مراقبة أداء الشبكة للخدمات المالية 6 أسباب تجعل المؤسسات المالية تختار IBM SevOne المستند الفني: ارسم مسار التحول الرقمي مع إدارة أداء الشبكة المدفوعة بالتطبيقات والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات.