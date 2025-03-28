إن عمليات تحويل الشبكات تمثل تحديًا بطبيعتها، وخاصةً بالنسبة للمؤسسات العالمية الكبيرة التي لديها فروع ومرافق أخرى منتشرة في جميع أنحاء العالم. أحد الأسباب الرئيسية هو التنوع المتزايد لشبكاتهم.

كجزء من عملية التحوّل، تتبنى الشركات العالمية أحدث تقنيات wifi والشبكة الواسعة المعرّفة بالبرمجيات (SD-WAN) والشبكة المعرّفة بالبرمجيات (SDN) والسحابة المتعددة وتقنيات الجيل الخامس. وهذا يجعل البنى التحتية للشبكات أكثر تعقيداً وغير متجانسة وأكثر صعوبة في المراقبة، وبالتالي يجعل تحديد المشاكل وحلها يستغرق وقتاً أطول. لذلك عندما تسعى هذه المؤسسات العالمية للحصول على مساعدة من مقدم الخدمات المدارة (MSP) للمساعدة في عمليات تحوّلها، فإنها تحتاج إلى معرفة أن مقدم الخدمات المدارة الخاص بها يتخذ خطوات لرفع مستوى مراقبة أداء الشبكة. إن هذا الأمر لا يقل أهمية عن كونه ضرورياً لكي يصبحوا أكثر قدرة على التكيف مع احتياجات أعمالهم.

في عام 2018، شرعت شركة BT Business، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المُدارة (MSP)، في رحلتها الخاصة لتحويل قدرات مراقبة أداء الشبكة المطلوبة لدعم شبكات الجيل الحالي والجيل القادم.

وبصفته قائد التحول في مجموعة المنتجات بالشركة، كان Hareesh Agaram شخصية محورية في هذا الجهد الذي بدأ، حسب قوله، بتقييم داخلي لا هوادة فيه. "كتب فريق القيادة لدينا مستند فني ألقى نظرة فاحصة على تحديات مراقبة الأداء لدينا وحدد أين يجب أن نكون بعد عامين من الآن. وقد كان لاستنتاجاته صدى كبير داخل المؤسسة، وعندها بدأنا في البحث عن الأداة المناسبة للمستقبل."