يمكن أن يكون الانتقال إلى حلول الشبكات المحددة بالبرمجيات (SDN) مثل Cisco ACI طريقة رائعة لأتمتة مهام تكنولوجيا المعلومات اليدوية وإضفاء الطابع المركزي على الإدارة وتمكين قدر أكبر من مرونة الشبكة وقابلية توسعها. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الفوائد حقًا يتطلب منك حلاً ديناميكيًا لمراقبة الشبكات المحددة بالبرمجيات، والذي يمكنه أن يتكامل بسلاسة مع القطاعات المتنوعة لشبكتك.

يكمل IBM SevOne طبقة التحكم المدمجة في Cisco ACI ويوسعها من خلال رؤى إدارة الأداء في كل من طبقة البرامج الإضافية وشبكة الأساس المعتمدة على محولات Nexus. يوفر برنامج IBM SevOne رؤية كاملة وموحدة للشبكات الحديثة والهجينة، وذلك بفضل طرق العرض متعددة النطاقات التي تضيف أبعادًا جديدة تمامًا لوظيفة مراقبة الأداء عبر نشر Cisco ACI بالكامل.