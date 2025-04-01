IBM Hybrid Cloud Mesh

توفير الاتصال بالتطبيقات عبر البيئات الهجينة في دقائق.

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يعزز الاتصال بالتطبيق أولاً التطوير والأمان

يعمل الاتصال بالتطبيق أولاً على تبسيط تحديث التطبيقات وتسريعه عبر جميع بنى السحابة الهجينة في غضون دقائق.
الأتمتة

توفير اتصال التطبيقات عبر البيئات الهجينة في غضون دقائق وليس أيام.
قابلية النقل

اتصال آمن بالتطبيقات أو الخدمات الموزعة كما لو كانت محلية.
قابلية الملاحظة على مستوى التطبيقات

رؤية شاملة أفضل بين التطبيقات وطبقات الشبكة الأساسية.
نسبة التحسُّن في الأداء

تحديد المسار الأمثل لتقليل زمن الانتقال وتحسين تجربة المستخدم النهائي.

القدرات

طبقات الاتصال اتصال متنقل عبر المنصات والمجموعات والسحابات والشبكات - دون اعتبار للبنية التحتية لطبقة IP الأساسية. إنشاء الاتصال دون الحاجة إلى أي تعديل على التطبيقات والخدمات. تسهيل انتقال أحمال تشغيل التطبيقات عبر البيئات.
اتصال فرق التطبيقات إنشاء اتصال آمن للتطبيقات بشكل مستقل عبر أي سحابة وفقًا لضوابط الشبكات والأمان المحددة مسبقًا من فريق البنية التحتية. تعزيز إنتاجية المطورين من خلال خدمة ذاتية واتصال بالتطبيقات يتيح للمطورين التحكم الكامل من خلال تكامل واجهات برمجة التطبيقات/التكامل المستمر/النشر المستمر مع الأدوات والعمليات الحالية.
الأمان الموحد توفير أمان ثابت عبر المنصات والسحابات والشبكات. حماية اتصالات التطبيقات باستخدام بروتوكول تشفير TLS المتبادل الآمن عبر بيئات سحابية متعددة وشبكات أساسية. تمكين بنى الثقة الصفرية للحد من الثغرات الأمنية.
أداء التطبيقات تحسين اتصال التطبيق بناءً على متطلبات التطبيق ومستوى التأخير وتكلفة الاتصال. ربط الأحمال وموازنتها عبر المنصات والمجموعات والسحابات للتطبيقات والخدمات المتعددة.
الإدارة الموحدة تعزيز التعاون والإنتاجية بين فرق التطبيقات والبنية التحتية من خلال بوابة واحدة ومهام سير العمل المؤتمتة. إنشاء منصة مشتركة لفرق التطبيقات والبنية التحتية لوضع تصور لكل من طبقتَي التطبيقات والشبكات لسرعة تحديد مشاكل الاتصال بالتطبيقات وتصحيحها وتحسين أداء التطبيقات
طبقات الاتصال اتصال متنقل عبر المنصات والمجموعات والسحابات والشبكات - دون اعتبار للبنية التحتية لطبقة IP الأساسية. إنشاء الاتصال دون الحاجة إلى أي تعديل على التطبيقات والخدمات. تسهيل انتقال أحمال تشغيل التطبيقات عبر البيئات.
اتصال فرق التطبيقات إنشاء اتصال آمن للتطبيقات بشكل مستقل عبر أي سحابة وفقًا لضوابط الشبكات والأمان المحددة مسبقًا من فريق البنية التحتية. تعزيز إنتاجية المطورين من خلال خدمة ذاتية واتصال بالتطبيقات يتيح للمطورين التحكم الكامل من خلال تكامل واجهات برمجة التطبيقات/التكامل المستمر/النشر المستمر مع الأدوات والعمليات الحالية.
الأمان الموحد توفير أمان ثابت عبر المنصات والسحابات والشبكات. حماية اتصالات التطبيقات باستخدام بروتوكول تشفير TLS المتبادل الآمن عبر بيئات سحابية متعددة وشبكات أساسية. تمكين بنى الثقة الصفرية للحد من الثغرات الأمنية.
أداء التطبيقات تحسين اتصال التطبيق بناءً على متطلبات التطبيق ومستوى التأخير وتكلفة الاتصال. ربط الأحمال وموازنتها عبر المنصات والمجموعات والسحابات للتطبيقات والخدمات المتعددة.
الإدارة الموحدة تعزيز التعاون والإنتاجية بين فرق التطبيقات والبنية التحتية من خلال بوابة واحدة ومهام سير العمل المؤتمتة. إنشاء منصة مشتركة لفرق التطبيقات والبنية التحتية لوضع تصور لكل من طبقتَي التطبيقات والشبكات لسرعة تحديد مشاكل الاتصال بالتطبيقات وتصحيحها وتحسين أداء التطبيقات

حالات الاستخدام

ترحيل التطبيقات

ماذا لو كان بإمكانك نقل التطبيقات والخدمات إلى أي مجموعة أو أي موقع أو أي سحابة عبر أي شبكة من دون الحاجة إلى تغيير رمز التطبيق أو تكوين الشبكة؟
    استكشف ترحيل التطبيقات

    مرونة التطبيقات

    ماذا لو كان بإمكانك إعادة توجيه اتصال التطبيق تلقائيًا في حال انقطاع الشبكة الأساسية؟
        استكشف مرونة التطبيقات
        اتخِذ الخطوة التالية

        هل أنت مستعد لتسريع اتصال التطبيقات وتبسيطها عبر البيئات الهجينة؟

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