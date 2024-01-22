إن هذه الوظيفة، التي تقوم بترجمة أسماء النطاقات المفهومة للبشر إلى عناوين برتوكول الإنترنت مقروءة آلياً - هي السبب في أن نظام أسماء النطاقات غالباً ما يشار إليه على أنه "دليل الهاتف في الإنترنت." وتُعد سجلات نظام أسماء النطاقات جزءًا حيويًا يجعل هذه العملية سريعة وآمنة لمستخدمي الإنترنت.



كما توجد سجلات نظام أسماء النطاقات كملفات نصية تُعرف باسم "ملفات نظام اسم المجال" مكتوبة بصيغة نظام أسماء النطاقات. وهي بمثابة سجل ومجموعة من الأوامر حول كيفية التعامل مع استعلامات نظام أسماء النطاقات. وعندما يبحث مستخدم في اسم مجال أو عنوان URL أو يتخذ إجراء يتعلق باسم مجال في متصفح ويب، فهذه هي بداية استعلام نظام أسماء النطاقات. ثم تتواصل سلسلة من خوادم نظام أسماء النطاقات مع بعضها البعض لحل هذا الاستعلام. وتعتمد خوادم نظام أسماء النطاقات على سجلات نظام أسماء النطاقات لتوصيل هذا المستخدم بعنوان برتوكول الإنترنت المقابل وحل جميع المشكلات الأخرى. كما أن تخزين سجلات نظام أسماء النطاقات على نظام أسماء نطاقات معتمد يُعرف أيضا باسم خوادم الأسماء الموثوقة. وهي تحتوي على معلومات حول عدد المرات التي يُحدث فيها الخادم سجل نظام أسماء النطاقات، المعروف باسم مدة البقاء.

تتضمن سجلات نظام أسماء النطاقات شائعة الاستخدام: سجلات العنوان وAAAA وسجلات CNAME وDNAME وALIAS وسجلات CAA وسجلات CERT وسجلات PTR وسجلات SOA وسجلات SRV وسجلات NS وسجلات (SPF) وسجلات SRV وسجلات TXT. كل من هذه السجلات له وظيفة فريدة وفهم كل منها جزء مهم من نظام أسماء النطاقات الفعال.