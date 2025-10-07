ما المقصود بمدة البقاء (TTL)؟

إن قيمة مدة البقاء هي حد زمني مقاس يستند إلى الضرورات المميزة للوظائف المختلفة. وتُستخدم مدة البقاء في العديد من السياقات، بما في ذلك التواصل الشبكي والتخزين المؤقت للبيانات والتخزين المؤقت لشبكة تسليم المحتوى (Content Delivery Network) والتخزين المؤقت لنظام أسماء النطاقات (DNS).

على سبيل المثال، فإن قيمة مدة البقاء في سجل نظام أسماء النطاقات تخبر المُحلِّل المستمر أو المُحلِّل المحلي بالمدة التي يجب فيها تخزين سجل نظام أسماء النطاقات مؤقتًا قبل الاتصال بالخادم الرسمي للحصول على نسخة جديدة.



في التواصل الشبكي، تُعرِّف قيمة مدة البقاء المحددة في عنوان حزمة Internet Protocol (حزمة IP) جهاز توجيه الشبكة بحين انتهاء صلاحية الحزمة أو وصولها إلى "حد القفزة" وأنه يجب التخلص منها. وعندما يحدد الموّجه انتهاء صلاحية حزمة البيانات، فإنه يرسل رسالة بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) إلى المضيف ويتخلص من الحزمة.

تُستخدم مدة البقاء لإزالة حزم البيانات غير القابلة للتسليم وتخفيف مخاطر ارتداد حزم البيانات من موّجه إلى آخر إلى أجل غير مسمى. ويمنع هذا تلك الحزم منتهية الصلاحية من سدِّ الأنظمة، ويحسّن سرعة تسليم المحتوى ويقلل من زمن انتقال الشبكة.

كما تُستخدم مدة البقاء في مرافق خدمات شبكة الكمبيوتر مثل ping وtraceroute لتحديد المضيفين على الشبكة، وتعيين المسار الذي تنتقل فيه البيانات عبر الشبكة وقياس الوقت الذي تستغرقه الحزمة للانتقال من نقطة إلى أخرى عبر الشبكة.