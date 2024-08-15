يعتمد الاختيار بين خدمات نظام أسماء النطاقات المُدار ذاتيًا وخدمات نظام أسماء النطاقات المُدار على عدة عوامل تنظيمية، بما في ذلك حجم احتياجات نظام أسماء النطاقات وتعقيدها وقيود الميزانية والخبرة داخل الشركة والمستوى المطلوب للتحكم في بيانات نظام أسماء النطاقات.وبطبيعة الحال، فإن نهج الإدارة الذاتية له مزاياه الخاصة.

يمنح نظام أسماء النطاقات المُدار ذاتيًا فرق تقنية المعلومات تحكمًا كاملاً في تكوين نظام أسماء النطاقات، بحيث يمكنهم تخصيص إعدادات نظام أسماء النطاقات بالكامل وفقًا لمواصفاتهم وتطبيقاتهم وخدماتهم الدقيقة بمجرد اكتمال تسجيل النطاق. ويمكن أن يوفر نظام أسماء النطاقات المُدار ذاتيًا أيضًا وفورات في التكاليف، نظرًا لأن نظام أسماء النطاقات المُدار يتضمن دفع رسوم إدارة نظام أسماء النطاقات المستمر وصيانته لمزودي الخدمة. وذلك لأن الإدارة الذاتية تعني الاحتفاظ بالمزيد من البيانات داخل المؤسسة ويمكن أن يقلل ذلك من مخاطر اختراقات أمن البيانات.

ومع ذلك، فإن إدارة نظام أسماء النطاقات الخاص بك يمكن أن تنطوي أيضًا على مخاطر كبيرة. ويمكن أن تختلف أنماط حركة مرور أنظمة أسماء النطاقات على نطاق واسع ولا يمكن التنبؤ بها في كثير من الأحيان، ما يجعل من الصعب للغاية توقع الارتفاعات في الحجم وإدارة بروتوكولات موازنة الحمل.

إذا اختارت الشركة الإدارة الذاتية، فيجب عليها أيضًا إدارة استجابتها الخاصة للهجمات الموزعة لحجب الخدمة التي تغمر الخوادم المستهدفة بكمية هائلة من حركة المرور على الإنترنت. ومن دون إضافات أمان نظام أسماء النطاقات (DNSSEC) وبروتوكولات المصادقة والحماية من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة التي توفرها الخدمة المُدارة، قد تنشغل الفرق بالمثل بمهام الأمن وتخفيف المخاطر.

علاوة على ذلك، مع ورود الاستعلامات من كل أنحاء العالم، تحتاج الشبكات إلى تقديم استجابات في غضون أجزاء من الثانية لتلبية توقعات تجربة المستخدم. ونظرًا لأن استعلامات الإنترنت لا يمكن أن تنتقل بسرعة كبيرة، فإن تقديم موقع عالي الأداء يتطلب نظام أسماء نطاقات عالمي (يُطلق عليه "نقاط التواجد") الذي يقدم إجابات لاستعلامات نظام أسماء النطاقات على نطاق واسع، وهو ما قد يكون استثمارًا كبيرًا لبعض الشركات.

وبالنسبة للعديد من المؤسسات، فإن تكلفة بناء شبكة عالمية من مراكز البيانات ذات سعة وأمان ومرونة كافية لتلبية متطلبات الإنترنت اليوم—بالإضافة إلى أن تكلفة تدريب الموظفين—باهظة للغاية.

يجب على المؤسسات أن تزن المخاطر والفوائد بعناية مع مراعاة إستراتيجيتها طويلة الأجل وأهمية نظام أسماء النطاقات لتواجدها على الإنترنت وأي مخاطر أمنية محتملة. وقد تستفيد بعض الشركات من اتباع نهج هجين يمكّن الشركة من إدارة النطاقات الحساسة باستخدام نظام أسماء النطاقات المُدار ذاتيًا مع الاستفادة من مزايا نظام أسماء النطاقات المُدار للنطاقات الأقل حساسية أو الثانوية.