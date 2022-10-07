تتسبب هجمات DDoS في إغراق المواقع الإلكترونية بطلبات ضارة، ما يجعل التطبيقات والخدمات الأخرى غير متاحة للمستخدمين الحقيقيين. وعندما تعجز الموارد المستهدفة عن التعامل مع هذا الحجم الهائل من البيانات غير الحقيقية، فإنها تتباطأ بشكل كبير أو تتوقف تمامًا، ما يجعلها غير متاحة للمستخدمين الحقيقيين.

تُعد هجمات DDoS جزءًا من فئة أوسع تُسمّى هجمات حجب الخدمة (DoS)، وهي تضم كافة الهجمات الإلكترونية التي تؤدي إلى إبطاء التطبيقات أو خدمات الشبكة أو إيقافها. لكن ما يميز هجمات DDoS تحديدًا هو إرسالها حركة بيانات الهجوم من مصادر متعددة في نفس الوقت، وهذا هو سبب تسميتها "بالموزّعة".

ظل مجرمو الإنترنت يستخدمون هجمات DDoS لتعطيل عمليات الشبكات لأكثر من 20 عامًا، لكن مؤخرًا ارتفعت وتيرة هذه الهجمات وقوتها بشكل ملحوظ. ووفقًا لتقرير حديث، زادت هجمات DDoS بنسبة 203 بالمئة في النصف الأول من عام 2022 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.