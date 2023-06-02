توجد ثغرة أمنية فورية في إصدار من نظام تشغيل أو تطبيق أو جهاز منذ لحظة إصداره، لكن بائع البرنامج أو مصنّع الجهاز لا يعلم بها. يمكن أن تظل الثغرة الأمنية غير مكتشفة لأيام أو شهور أو سنوات حتى يجدها شخص ما.

في أفضل السيناريوهات، يجد الباحثون الأمنيون أو مطورو البرامج الخلل قبل أن يكتشفه عنصر التهديد. ومع ذلك، يصل المتسللون أحيانًا إلى الثغرة الأمنية أولاً.



بغض النظر عمن يكتشف الخلل، غالبًا ما يصبح معروفًا للجمهور بعد فترة وجيزة. عادةً ما يخبر البائعون ومحترفو الأمن العملاء حتى يتمكنوا من اتخاذ الاحتياطات. يمكن للقراصنة تعميم التهديد فيما بينهم، ويمكن للباحثين التعرف عليه من خلال مراقبة نشاط المجرمين الإلكترونيين. قد يحتفظ بعض البائعين بسرية الثغرة الأمنية إلى أن يقوموا بتطوير تحديث برمجي أو إصلاح آخر، ولكن هذا قد يكون مغامرة. إذا اكتشف المخترقون الثغرة قبل أن يقوم البائعون بتصحيحها، فقد تتفاجأ المؤسسات.

تبدأ معرفة أي ثغرة أمنية فورية جديدة سباقًا بين متخصصي الأمن الذين يعملون على الإصلاح، والقراصنة الذين يطورون برنامج استغلال دون انتظار يمكنهم من اختراق النظام. فبمجرد أن يطور المخترقون عملية استغلال دون انتظار قابلة للتطبيق، فإنهم يستخدمونها لشن هجوم إلكتروني.

يمكن للقراصنة غالبًا تطوير الاستغلال بشكل أسرع من قدرة فرق الأمان على تطوير التصحيحات. وفقًا لأحد التقديرات، تتوفر عمليات الاستغلال عادةً في غضون 14 يومًا من الكشف عن الثغرة الأمنية. ومع ذلك، بمجرد أن تبدأ برامج الهجمات دون انتظار، غالبًا ما تتبعها تصحيحات في غضون أيام قليلة فقط لأن البائعين يستخدمون معلومات من الهجمات لتحديد الثغرة التي يحتاجون إلى إصلاحها بدقة. لذلك، في حين أن الثغرات الأمنية فورية يمكن أن تكون خطيرة، إلا أن المتسللين لا يمكنهم عادةً استغلالها لفترة طويلة.