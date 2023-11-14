ما المقصود بالتشفير؟

في عصرنا الرقمي الحديث، أصبح التشفير أداة أساسية في مجال الأمن الإلكتروني لحماية المعلومات الحساسة من المتسللين وغيرهم من المجرمين الإلكترونيين.

مشتق من الكلمة اليونانية "kryptos" التي تعني مُخفى، ويُترجم التشفير حرفيًا إلى "الكتابة المخفاة". يمكن استخدامه لإخفاء أي شكل من أشكال الاتصالات الرقمية، بما في ذلك النصوص والصور والفيديو والصوت. في الممارسة العملية، يُستخدم التشفير بشكل رئيسي لتحويل الرسائل إلى صيغة غير قابلة للقراءة (تُعرَف باسم النص المشفر) يمكن فك تشفيرها إلى صيغة قابلة للقراءة (تُعرَف باسم النص العادي) فقط من قِبل المستلم المصرح له باستخدام مفتاح سري محدد.

علم التشفير، الذي يشمل كلًا من التشفير وفك التشفير (تحليل الشفرات)، متجذر بعمق في علوم الكمبيوتر والرياضيات المتقدمة. يعود تاريخ التشفير إلى العصور القديمة، عندما ابتكر Julius Caesar شفرة قيصر لإخفاء محتوى رسائله عن الرسل الذين كانوا ينقلونها في القرن الأول قبل الميلاد. واليوم، تواصِل مؤسسات مثل المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST) تطوير معايير تشفير لحماية أمن البيانات.