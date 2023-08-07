ما المقصود بالبصمة الرقمية؟

لموظفي الشركة وعملائها بصماتهم الرقمية الخاصة. ويمكن أن تُشكّل آثار البيانات التي يتركونها وراءهم جزءًا من بصمة الشركة.
يساهم العملاء في تعزيز الحضور الرقمي للشركة من خلال تفاعلهم معها. يشمل ذلك نشر معلومات عن الشركة على منصات التواصل الاجتماعي، وكتابة المراجعات، ومشاركة البيانات مع الشركة.
يمكن للعملاء تقديم البيانات للشركة مباشرة ، مثل ملء النماذج عبر الإنترنت للتسجيل في الاشتراكات أو إدخال أرقام بطاقات الائتمان في بوابات التسوق عبر الإنترنت. كما يمكنهم المساهمة من خلال جمع البيانات بشكل غير مباشر، كما هو الحال عندما يسجل تطبيق ما عنوان IP الخاص بالمستخدم وبيانات الموقع الجغرافي.
يساهم الموظفون في تعزيز البصمة الرقمية للشركة كلما استخدموا مواردها الإلكترونية أو تصرفوا نيابةً عنها على الإنترنت. ومن الأمثلة على ذلك معالجة بيانات الشركة، أو تصفح الإنترنت على جهاز كمبيوتر محمول خاص بالشركة، أو العمل كممثل للشركة على LinkedIn.
حتى البصمة الشخصية للموظفين قد تؤثر في الشركة. قد يضرّ الموظفون بعلامة الشركة التجارية باتخاذ مواقف مثيرة للجدل على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أو بمشاركة معلومات ينبغي لهم عدم مشاركتها.