ما المقصود بالبصمة الرقمية؟

يكاد كل نشاط إلكتروني يترك أثرًا. بعض الآثار واضحة، مثل منشورات عامة على مواقع التواصل الاجتماعي. بينما تكون أخرى خفية، مثل ملفات تعريف الارتباط التي تستخدمها المواقع الإلكترونية لتتبّع الزوار. كل أثر يتركه شخص أو شركة، مجتمعًا، يُشكّل بصمته الرقمية.

رغم أن لكلٍّ من مستخدمي الإنترنت والمؤسسات بصمات رقمية، إلا أنها تختلف اختلافًا جوهريًا. تتكون بصمة الشخص من البيانات الشخصية التي يشاركها بشكل مباشر وغير مباشر. بما في ذلك نشاط حسابه على الإنترنت، وسجل التصفح، والتفاصيل التي يجمعها وسطاء البيانات في الخلفية.

أما بصمة المؤسسة فهي أكثر تعقيدًا. فهي تشمل كامل حضورها الإلكتروني، بما في ذلك جميع أصولها ومحتوياتها وأنشطتها العامة والخاصة المتصلة بالإنترنت. تُعد المواقع الإلكترونية الرسمية والأجهزة المتصلة بالإنترنت وقواعد البيانات السرية جزءًا من بصمة الشركة. حتى تصرفات الموظفين - مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني من حسابات الشركة - تُضيف إلى بصمة المؤسسة.

تُركز هذه المقالة على البصمة الرقمية للمؤسسات.تتزايد البصمة الرقمية للمؤسسات وتنتشر على نطاق أوسع، مدفوعةً بتوجهاتٍ مثل طفرة الحوسبة السحابية والعمل عن بُعد. إلا أن هذا النمو ينطوي على مخاطر. فكل تطبيق وجهاز ومستخدم في البصمة الرقمية هدفٌ لمجرمي الإنترنت. يمكن للمخترقين اختراق شبكات الشركات من خلال استغلال الثغرات الأمنية، أو اختراق الحسابات، أو خداع المستخدمين. واستجابةً لذلك، تتبنى فرق الأمن السيبراني أدواتٍ تُتيح رؤيةً وتحكمًا أكبر في بصمة الشركة.