ما المقصود باكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR)؟

تم التعرُّف على EDR لأول مرة من قِبَل Gartner في 2013، واليوم يحظى باعتراف واسع واعتماد كبير في المؤسسات، ولسبب وجيه.

تُشير الدراسات إلى أن نحو 90% من الهجمات الإلكترونية الناجحة و70% من اختراقات أمن البيانات الناجحة تنشأ من أجهزة نقاط النهاية. على الرغم من تطور برامج مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة وجدران الحماية وغيرها من الحلول الأمنية التقليدية لأمن نقطة النهاية مع مرور الوقت، فإنها لا تزال تقتصر على اكتشاف تهديدات نقطة النهاية المعروفة أو المستندة إلى الملفات أو المستندة إلى التوقيع. هي أقل فاعلية بكثير، على سبيل المثال، في التصدي لهجمات الهندسة الاجتماعية، مثل رسائل التصيّد التي تحثّ الضحايا على الإفصاح عن بيانات حساسة أو زيارة مواقع وهمية تحتوي على برمجيات خبيثة. التصيّد الاحتيالي هو أكثر طرق توصيل برامج الفدية شيوعًا. وهي عاجزة أمام العدد المتزايد من الهجمات الإلكترونية بلا ملفات التي تعمل حصريًا في ذاكرة الكمبيوتر لتجنُّب فحص الملفات أو التوقيعات.

والأهم من ذلك، أن أدوات أمن نقاط النهاية التقليدية لا تستطيع اكتشاف التهديدات المتقدمة أو تحييدها إذا تسللت منها. وهذا يُتيح لتلك التهديدات البقاء والتجول داخل الشبكة لأشهر، وجمع البيانات وتحديد الثغرات الأمنية استعدادًا لإطلاق هجوم برامج فدية أو استغلال ثغرة صفرية أو أي هجوم إلكتروني واسع النطاق.

تبدأ برامج EDR من حيث تتوقف حلول أمن نقاط النهاية التقليدية هذه. تُتيح تحليلات الكشف عن التهديدات وقدرات الاستجابة التلقائية في هذه البرامج -غالبًا دون تدخل بشري- التعرُّف على التهديدات المحتملة واحتوائها قبل أن تتسبب في أضرار جسيمة بعد اختراقها لمحيط الشبكة. يوفر برنامج EDR أيضًا أدوات يمكن لفرق الأمن استخدامها لاكتشاف التهديدات المشتبه بها أو الناشئة، والتحقق منها، ومنعها بشكل مستقل.