ما المقصود باكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR)؟

يستخدم EDR تحليلات متقدمة وخوارزميات التعلم الآلي لتحديد الأنماط التي تُشير إلى التهديدات المعروفة أو الأنشطة المشبوهة في الوقت الفعلي، أثناء حدوثها.
بشكل عام، يبحث EDR عن نوعين من المؤشرات: مؤشرات الاختراق (IOCs)، وهي الأفعال أو الأحداث التي تتوافق مع هجوم محتمل أو خرق أمني؛ ومؤشرات الهجوم (IOAs)، وهي الأفعال أو الأحداث المرتبطة بالتهديدات الإلكترونية أو المجرمين الإلكترونيين المعروفين.
لتحديد هذه المؤشرات، يعمل EDR على ربط بيانات نقاط النهاية الخاصة به في الوقت الفعلي مع بيانات خدمات استعلامات التهديدات، التي توفِّر معلومات محدَّثة باستمرار حول التهديدات الإلكترونية الجديدة والحديثة - الأساليب التي تستخدمها، والثغرات الأمنية في نقاط النهاية أو البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تستغلها، والمزيد. يمكن أن تكون خدمات استعلامات التهديدات ملكية خاصة (تُدار بواسطة مزوِّد EDR)، أو تابعة لطرف ثالث، أو قائمة على المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يعمل العديد من حلول EDR أيضًا على ربط البيانات بقاعدة Mitre ATT&CK، وهي قاعدة معرفية عالمية مفتوحة تحتوي على أساليب وتقنيات التهديدات الإلكترونية المستخدمة من قِبَل المتسللين، وتساهم فيها الحكومة الأمريكية.
يمكن لتحليلات وخوارزميات EDR أيضًا إجراء تحقيقاتها الخاصة، من خلال مقارنة البيانات في الوقت الفعلي بالبيانات التاريخية والمعايير المرجعية المحددة، للكشف عن الأنشطة المشبوهة، والسلوكيات الشاذة للمستخدمين، وأي علامات قد تُشير إلى حادثة أو تهديد إلكتروني. كما يمكنها أيضًا فصل "الإشارات"، أي التهديدات الحقيقية، عن "الضوضاء" الناتجة عن الإيجابيات الزائفة، ما يُتيح لمحللي الأمن التركيز على الحوادث المهمة.
يعمل العديد من الشركات على دمج EDR مع حل إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM)، الذي يجمع البيانات الأمنية عبر جميع طبقات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات - ليس فقط نقاط النهاية، بل التطبيقات، وقواعد البيانات، ومتصفحات الويب، وأجهزة الشبكة، والمزيد. يمكن لبيانات SIEM أن تثري التحليلات بسياق إضافي لتحديد التهديدات وتحديد أولوياتها والتحقيق فيها ومعالجتها.
يعمل EDR على تلخيص البيانات المهمة ونتائج التحليلات في وحدة إدارة مركزية تعمل أيضًا كواجهة مستخدم للحل. من خلال وحدة التحكم، يحصل أعضاء فريق الأمن على رؤية كاملة لكل نقطة نهاية وكل مشكلة أمنية مرتبطة بها على مستوى المؤسسة، ويمكنهم بدء التحقيقات والاستجابة للتهديدات ومعالجتها على أيٍّ من نقاط النهاية وجميعها.