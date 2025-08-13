ما المقصود بالمرونة الإلكترونية؟

المرونة الإلكترونية هي مفهوم يجمع بين استمرارية الأعمال وأمن أنظمة المعلومات والمرونة التنظيمية. ويَصِف القدرة على الاستمرار في تحقيق النتائج المقصودة على الرغم من مواجهة أحداث إلكترونية صعبة، مثل الهجمات الإلكترونية أو الكوارث الطبيعية أو الركود الاقتصادي. ومدى كفاءة المؤسسة ومرونتها في أمن المعلومات يؤثِّر في قدرتها على مواصلة العمل مع الحد الأدنى من التعطل أو دونه.

تفرض التهديدات الإلكترونية الحديثة تحديات جديدة، ما يؤدي إلى بيئة تجعل التدابير الأمنية التقليدية غير كافية بمفردها. تواجه المؤسسات خصومًا متطورين يستخدمون التقنيات والأساليب المتقدمة لإحداث الاضطرابات. يستغل المهاجمون والمتسللون بشكل متزايد نقاط الضعف البشرية ونقاط ضعف النظام بدلًا من الاعتماد على أساليب الهجوم التقليدية المؤتمتة.

وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2025 الصادر عن شركة IBM وPonemon Institute، بينما انخفضت تكاليف الاختراق العالمية إلى 4.44 ملايين دولار أمريكي في المتوسط، واجهت المؤسسات الأمريكية تكاليف قياسية بلغت 10.22 ملايين دولار أمريكي لكل حادث. ورغم هذه التكاليف، تخطط 49% من المؤسسات التي تعرضت للاختراق لزيادة استثماراتها الأمنية.