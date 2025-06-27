في عصر التحول الرقمي، تُدير معظم المؤسسات بيئات هجينة ومتعددة السحب تحتوي على أصول محلية، وتطبيقات قديمة، وخدمات سحابية متنوعة. من الشائع أن يكون لكل من هذه الأنظمة حل إدارة هوية ووصول خاص به، ما يعني أنه ينبغي للمؤسسات التعامل مع أدلة مستخدمين وأنظمة هوية متعددة.

يمكن أن يؤدي انتشار أنظمة الهوية غير المترابطة إلى إضعاف تجربة المستخدم وظهور ثغرات أمنية في الرؤية والأمن يمكن للجهات الخبيثة استغلالها. وفقًا لتقرير IBM® X-Force Threat Intelligence Index، تُعَد الهجمات القائمة على الهوية من أكثر طرق الهجوم شيوعًا، حيث تمثِّل 30% من حالات التسلل.

يساعد نسيج الهوية على توحيد أنظمة الهوية غير المتصلة عبر المنظومة الرقمية للمؤسسة. وهذا التوحيد يجعل من السهل مراقبة الأنشطة وتطبيق تدابير موحَّدة لحوكمة الهوية والمصادقة والتفويض على جميع المستخدمين عبر مختلَف التطبيقات والمنصات.

يساعد هذا النهج المركزي على تعزيز الرؤية لنشاط المستخدمين، وتقوية الوضع الأمني للمؤسسة وكفاءتها التشغيلية، ودعم توفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة.