ما هو تصعيد الامتيازات؟

يبدأ المتسللون الذين يجرون هجمات تصعيد الامتياز بالوصول إلى حساب مستخدم أو ضيف منخفض المستوى. عندما يكونون داخل النظام، يستغلون نقاط الضعف والثغرات في دفاعات الأمن السيبراني لتصعيد امتيازاتهم.

تبدأ عناصر التهديد بحسابات منخفضة المستوى لأنه من الأسهل اختراقها. يوجد عدد أكبر من الحسابات ذات المستوى المنخفض مقارنة بحسابات المستخدمين المميزين، مما يعني أن سطح الهجوم الإجمالي أكبر. تميل الحسابات ذات المستوى المنخفض أيضًا إلى أن يكون لديها ضوابط أمان أقل. ويتولى المخترقون السيطرة على هذه الحسابات منخفضة المستوى من خلال تقنيات مثل سرقة بيانات الاعتماد والتصيد الاحتيالي.

تمنح الحسابات منخفضة المستوى المخترقون فرصة الدخول، ولكن بمجرد دخولهم، لا يمكنهم فعل الكثير. تقوم المؤسسات بتقييد أذونات هذه الحسابات عمدًا حتى لا تتمكن من الوصول إلى البيانات الحساسة أو التفاعل مع الأصول الهامة.

لذلك يبحث المهاجمون عن طرق للحصول على وصول متميز من داخل النظام.

بشكل عام، لديهم طريقتان للقيام بذلك: يمكنهم إما رفع امتيازات الحساب الذي سرقوه أو اختطاف حساب مستخدم أكثر امتيازًا، مثل مسؤول النظام. بفضل الوصول المتميز، يستطيع المهاجمون التفاعل مع التطبيقات وقواعد البيانات والموارد الأخرى التي قد تحتوي على معلومات حساسة.

يمكن أن يظل المخترقون مختبئين في النظام لفترات طويلة من الزمن أثناء قيامهم بالاستطلاع والبحث عن فرص لتصعيد امتيازاتهم. خلال هذا الوقت، قد يقومون بتثبيت أبواب خلفية تمكنهم من إعادة الدخول إلى الشبكة إذا تم اكتشافهم.