غالبًا ما تستهدف عناصر التهديد المؤسسات الكبيرة لأنها تمتلك موارد مالية أكبر وبيانات أكثر حساسية، ما يوفر أكبر عائد محتمل لها.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMBs) أيضًا أهدافًا متكررة لعناصر التهديد نظرًا لضعف أنظمة الأمن الإلكتروني لديها نسبيًا. في الواقع، أبدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مؤخرًا قلقه بشأن تزايد معدلات الجرائم الإلكترونية ضد الشركات الصغيرة، مشيرًا إلى أنه في عام 2021 وحده، خسرت الشركات الصغيرة 6.9 مليارات دولار أمريكي نتيجة الهجمات الإلكترونية، بزيادة قدرها 64% عن العام السابق.

وبالمثل، بدأت عناصر التهديد في استهداف الأفراد والأسر بشكل متزايد للحصول على مبالغ أقل. على سبيل المثال، قد تعمل على اختراق الشبكات المنزلية وأنظمة الكمبيوتر لسرقة معلومات الهوية الشخصية وكلمات المرور وبيانات حساسة وقيّمة محتملة أخرى. في الواقع، تُشير التقديرات الحالية إلى أن واحدة من كل ثلاث أسر أمريكية بها أجهزة كمبيوتر مصابة ببرنامج ضار.

لا تميّز عناصر التهديد بين أهدافها. رغم أنها تميل إلى استهداف الأهداف الأكثر ربحية أو أهمية، فإنها تستغل أي ضعف في الأمن الإلكتروني أينما وجد، ما يجعل بيئة التهديدات أكثر تكلفة وتعقيدًا.