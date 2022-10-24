ما المقصود بنظام أحضر جهازك معك (BYOD)؟

تحدد سياسة نظام أحضر جهازك معك (BYOD)، والتي عادةً ما يتم صياغتها من قبل المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) وغيره من صانعي القرار رفيعي المستوى في مجال تكنولوجيا المعلومات، الشروط التي يمكن بموجبها استخدام الأجهزة المملوكة للموظفين في العمل والسياسات الأمنية التي يجب على المستخدمين النهائيين مراعاتها أثناء استخدامها.

في حين أن تفاصيل سياسة ”احضر جهازك الخاص بك“ تختلف باختلاف أهداف استراتيجية ”احضر جهازك الخاص بك“ الخاصة بالمؤسسة، إلا أن معظم سياسات الأجهزة تحدد بعض الاختلافات فيما يلي:

الاستخدام المقبول عادةً ما تحدد سياسات نظام أحضر جهازك معك (BYOD) كيف ومتى يمكن للموظفين استخدام الأجهزة الشخصية لتنفيذ المهام المتعلقة بالعمل. على سبيل المثال، قد تتضمن إرشادات الاستخدام المقبول معلومات حول الاتصال الآمن بموارد الشركة عبر شبكة خاصة افتراضية (VPN) وقائمة بالتطبيقات المعتمدة المتعلقة بالعمل.

غالباً ما تحدد سياسات الاستخدام المقبول كيفية التعامل مع بيانات الشركة الحساسة وتخزينها ونقلها باستخدام الأجهزة المملوكة للموظفين. عند الاقتضاء، قد تتضمن سياسات نظام أحضر جهازك معك (BYOD) أيضًا سياسات أمن البيانات والاحتفاظ بها التي تتوافق مع اللوائح التنظيمية مثل قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) وقانون ساربينز أوكسلي واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

الأجهزة المسموح بها: قد تحدد سياسة نظام أحضر جهازك معك (BYOD) أنواع الأجهزة الشخصية التي يمكن للموظفين استخدامها لأغراض العمل ومواصفات الأجهزة ذات الصلة، مثل الحد الأدنى لإصدار نظام التشغيل.

التدابير الأمنية عادةً ما تضع سياسات نظام أحضر جهازك معك (BYOD) معايير أمنية لأجهزة الموظفين. يمكن أن تتضمن هذه التدابير الحد الأدنى من متطلبات كلمة المرور وسياسات المصادقة الثنائية وبروتوكولات النسخ الاحتياطي للمعلومات الحساسة والإجراءات الواجب اتباعها في حالة فقدان الجهاز أو سرقته. قد تحدد التدابير الأمنية أيضًا برامج الأمن التي يجب على الموظفين تثبيتها على أجهزتهم، مثل أدوات إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) أو إدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة (MAM). تتم مناقشة هذه الحلول الأمنية لنظام أحضر جهازك معك (BYOD) بمزيد من التفصيل أدناه.

الخصوصية والأذونات عادةً ما تحدد سياسات نظام أحضر جهازك معك (BYOD) الخطوات التي سيتخذها قسم تكنولوجيا المعلومات لاحترام خصوصية الموظفين على أجهزتهم، بما في ذلك كيف ستحافظ المؤسسة على الفصل بين البيانات الشخصية للموظفين وبيانات الشركة. وقد توضح السياسة أيضًا الأذونات المحددة التي يحتاجها قسم تكنولوجيا المعلومات على جهاز الموظف، بما في ذلك بعض البرامج التي قد يحتاج إلى تثبيتها والتطبيقات التي قد يحتاج إلى التحكم فيها.

التعويض: إذا كانت الشركة تدفع للموظفين مقابل استخدام أجهزتهم الشخصية— مثل تقديم راتب مقابل شراء الأجهزة أو دعم خطط الإنترنت أو باقات بيانات الهاتف المحمول—فإن سياسة نظام أحضر جهازك معك (BYOD) ستحدد كيفية التعامل مع التعويض والمبالغ التي قد يحصل عليها الموظفون.

دعم تكنولوجيا المعلومات: قد تحدد سياسة نظام أحضر جهازك معك (BYOD) مدى توفر (أو عدم توفر) قسم تكنولوجيا المعلومات في الشركة لمساعدة الموظفين على حل مشاكل الأجهزة الشخصية المعطلة أو التي تعمل بشكل غير صحيح.

الخروج من الشركة: أخيرًا، عادةً ما تحدد سياسات نظام أحضر جهازك معك (BYOD) الخطوات التي يجب اتباعها إذا غادر الموظف الشركة أو ألغى تسجيل جهازه من برنامج نظام أحضر جهازك معك (BYOD). وغالباً ما تتضمن إجراءات الخروج هذه خططاً لإزالة بيانات الشركة الحساسة من الجهاز، وإلغاء وصول الجهاز إلى موارد الشبكة وإيقاف تشغيل حساب المستخدم أو الجهاز.