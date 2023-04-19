ما المقصود بنظام كشف التسلل (IDS)؟

يتم تصنيف أنظمة كشف التسلل (IDSs) بناءً على موقعها في النظام ونوع النشاط الذي تراقبه.

تعمل أنظمة كشف التسلل على مستوى الشبكة (NIDSs) على مراقبة حركة المرور الواردة والصادرة إلى الأجهزة عبر الشبكة. يتم وضع NIDS في نقاط استراتيجية بالشبكة، غالبًا مباشرةً خلف جدران الحماية على محيط الشبكة، ليتمكن النظام من اكتشاف أي حركة مرور خبيثة تخترق الدفاعات.

يمكن أيضًا وضع NIDS داخل الشبكة لرصد التهديدات الداخلية أو المتسللين الذين استحوذوا على حسابات المستخدمين. على سبيل المثال، يمكن وضع NIDS خلف كل جدار حماية داخلي في شبكة مقسَّمة لمراقبة حركة المرور بين الشبكات الفرعية.

لتجنُّب إعاقة تدفق حركة المرور الشرعية، غالبًا ما يتم وضع NIDS بشكل "خارج المسار" (Out-of-band)، أي أن حركة المرور لا تمر مباشرةً من خلاله. يحلل نظام NIDS نسخًا من حزم الشبكة بدلًا من الحزم نفسها. بهذه الطريقة، لا يتعيّن على حركة المرور المشروعة انتظار التحليل، ولكن لا يزال بإمكان NIDS التقاط حركة المرور الضارة والإبلاغ عنها.

يتم تثبيت أنظمة كشف التسلل على مستوى المضيف (HIDSs) على نقطة نهاية محددة، مثل الكمبيوتر المحمول أو جهاز التوجيه أو الخادم. يراقب HIDS النشاط على ذلك الجهاز فقط، بما في ذلك حركة المرور الواردة والصادرة منه وإليه. عادةً ما يعمل نظام HIDS عن طريق أخذ لقطات دورية للملفات الحرجة في نظام التشغيل ومقارنتها بمرور الوقت. إذا لاحظ HIDS تغييرًا، مثل تحرير ملفات السجل أو تغيير التكوينات، فإنه ينبِّه فريق الأمان.

غالبًا ما تعمل فرق الأمان على دمج أنظمة كشف التسلل على مستوى الشبكة (NIDS) مع أنظمة كشف التسلل على مستوى المضيف (HIDS). ينظر NIDS إلى حركة المرور بشكل عام، بينما يمكن أن يضيف HIDS حماية إضافية حول الأصول عالية القيمة. يمكن أن يساعد نظام HIDS أيضًا على اكتشاف الأنشطة الضارة من عقدة شبكة مخترقة، مثل برامج الفدية التي تنتشر من جهاز مصاب.

على الرغم من أن NIDS وHIDS هما الأكثر شيوعًا، يمكن لفرق الأمان استخدام أنظمة كشف تسلل أخرى لأغراض متخصصة. يعمل نظام كشف التسلل القائم على بروتوكول التطبيقات (PIDS) على مراقبة بروتوكولات الاتصال بين الخوادم والأجهزة. غالبًا ما يتم وضع PIDS على خوادم الويب لمراقبة اتصالات HTTP وHTTPS.

يعمل نظام كشف التسلل القائم على بروتوكول التطبيقات (APIDS) في طبقة التطبيقات، ويراقب البروتوكولات الخاصة بالتطبيقات. غالبًا ما يتم نشر APIDS بين خادم الويب وقاعدة بيانات SQL للكشف عن عمليات حقن SQL.