تعمل عروض IBM® Verify معًا لتحديث إدارة الهوية والوصول (IAM) مع الاستفادة من الأدوات الحالية للوصول السلس إلى الهوية الهجينة دون إثقال كاهل المسؤولين لديك.
قم بزيادة معدلات إجراء العملاء لعمليات الشراء مع تقليل المخاطر من خلال مصادقة هوية سلسة بدون كلمة مرور ومقاومة للتصيد الاحتيالي مع الحفاظ على الخصوصية.
قم بدمج وتعزيز أدوات إدارة الهوية والوصول (IAM) الحالية، والقضاء على حالات انعزال بيانات الهوية، وتحسين وضعك الأمني وبناء سير عمل نسيج الهوية لتحسين تجربة المستخدم.
عزز استجابتك للكشف عن تهديدات الهوية واكتشف التهديدات التي تتعرض لها البنية التحتية للهوية لديك من خلال الرؤية المضمنة وإدارة الوضع الأمني المتكاملة.
قم بإسناد عملية نشر إدارة الهوية والوصول (IAM) إلى موفر الحلول الموثوق به منذ ما يقرب من 3 عقود من قِبل بعض أكبر المؤسسات والبنى التحتية الأكثر حساسية.
تعاون البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، مع IBM في رحلته لمدة خمس سنوات نحو الثقة صفرية لتحسين إدارة الهوية والوصول (IAM).
بالشراكة مع IBM، قادت Valor de Logistica Integrada تمكين الأعمال من خلال تزويد المستخدمين المناسبين بالوصول المناسب إلى الموارد المناسبة في الوقت المناسب.
من خلال Verify، قدم مكتب المدير التنفيذي للمعلومات في IBM حلاً واحداً وآمناً لإدارة الهوية والوصول (IAM) لتبسيط الوصول إلى الهوية لأكثر من 27 مليون مستخدم.
مزود المدفوعات الإلكترونية، شركة BELBİM A.Ş، استخدمت Verify لضمان الوصول الآمن للمستخدمين ذوي الامتيازات للمواطنين وزوار إسطنبول باستخدام بطاقة إسطنبول كارت المدفوعة مقدماً."
يساعدك Verify في تلبية احتياجاتك من الامتثال التنظيمي في مختلف الصناعات والمتطلبات، بحيث تظل معايير الامتثال لديك محدّثة وتتجنب عمليات التدقيق المزعجة.