الوصول الداخلي CIB يوسع نطاق إدارة الهوية تعاون البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، مع IBM في رحلته لمدة خمس سنوات نحو الثقة صفرية لتحسين إدارة الهوية والوصول (IAM).

الوصول في الوقت المناسب تُوفر VLI وصول المستخدمين بشكل أسرع بنسبة 99% بالشراكة مع IBM، قادت Valor de Logistica Integrada تمكين الأعمال من خلال تزويد المستخدمين المناسبين بالوصول المناسب إلى الموارد المناسبة في الوقت المناسب.

وصول أبسط يضع مكتب المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) في IBM معيارًا جديدًا من خلال Verify، قدم مكتب المدير التنفيذي للمعلومات في IBM حلاً واحداً وآمناً لإدارة الهوية والوصول (IAM) لتبسيط الوصول إلى الهوية لأكثر من 27 مليون مستخدم.