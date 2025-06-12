IBM Verify Privileged Identity

اكتشف الحسابات المميزة وتحكم فيها وأدرها واحمها عبر نقاط النهاية وبيئات السحابة المتعددة الهجينة
المستخدمون المميزون هم أشخاص يتمتعون بإمكانيات وصول فائقة إلى الأنظمة والبيانات والوظائف الحساسة وأنت تثق بهم. بيد أن صلاحياتهم المتقدمة ينبغي فحصها ومراقبتها وتحليلها لحماية مواردك من تهديدات الأمن الإلكتروني وإساءة استخدام بيانات الاعتماد. توصَّلت الأبحاث إلى أن ما يصل إلى 40% من الهجمات الإلكترونية الداخلية شملت مستخدمين متميزين.¹
تعمل منتجات حل IBM Verify Privilege، المدعومة من شركة Delinea، على تمكين استراتيجيات الثقة الصفرية للمساعدة على تقليل المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة.
اكتشاف الحسابات المجهولة. إعادة تعيين كلمات المرور تلقائيًا. مراقبة الأنشطة غير الطبيعية. إدارة الحسابات المميزة وحمايتها وفحصها عبر دورات حياتها.
يمكنك تحديد الأجهزة والخوادم ونقاط النهاية الأخرى ذات الامتيازات الإدارية لتقليل الامتيازات الأمنية والتحكم في حقوق التطبيقات وتقليل التأثير في فرق الدعم.
تمكَّن من إدارة الأسرار من مكان واحد وطبِّق ضوابط الوصول وجهِّز مسارات تسجيل مؤتمتة باستخدام نظام التخزين فائق السرعة والقابل للتكيف مع مختلَف المنصات.
استخدمت شركة VLI حل IBM Verify Privilege لتحسين طلبات وصول المستخدمين بنسبة 99%، ما أدى إلى التخلص من التأخير في حركة البضائع بشكل أسرع وأكثر أمانًا.
يعمل البنك التجاري الدولي (CIB) على تحديث أمنه الرقمي ويتجه نحو استراتيجية الثقة الصفرية بمساعدة IBM Security.
يعمل مكتب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في IBM على تطوير مصادقة رقمية مستقبلية لتبسيط حماية الهوية والوصول.
استخدِم خدمات إدارة الوصول المميز (PAM) لتقديم حل متكامل ومُدار بالكامل لدعم استراتيجية الثقة الصفرية.
احصل على حوكمة مركزية للهويات المميزة وطبِّق تسجيل الدخول الموحد والمصادقة متعددة العوامل والوصول التكيفي للمستخدمين المميزين.
أضف السياق العميق والذكاء والأمان إلى القرارات التي ينبغي للمستخدمين أن يتمكنوا من الوصول إليها إلى بيانات مؤسستك وتطبيقاتها، سواء محليًا أو في السحابة.
قدِّم تجارب رقمية جذابة وحديثة وآمنة لعملائك وشركائك والمواطنين.
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