IBM Verify Privileged Identity

اكتشف الحسابات المميزة وتحكم فيها وأدرها واحمها عبر نقاط النهاية وبيئات السحابة المتعددة الهجينة

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الحماية الاستباقية للحسابات المميزة

المستخدمون المميزون هم أشخاص يتمتعون بإمكانيات وصول فائقة إلى الأنظمة والبيانات والوظائف الحساسة وأنت تثق بهم. بيد أن صلاحياتهم المتقدمة ينبغي فحصها ومراقبتها وتحليلها لحماية مواردك من تهديدات الأمن الإلكتروني وإساءة استخدام بيانات الاعتماد. توصَّلت الأبحاث إلى أن ما يصل إلى 40% من الهجمات الإلكترونية الداخلية شملت مستخدمين متميزين.¹

تعمل منتجات حل IBM Verify Privilege، المدعومة من شركة Delinea، على تمكين استراتيجيات الثقة الصفرية للمساعدة على تقليل المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة.
الفوائد
إدارة الحسابات المميزة

اكتشاف الحسابات المجهولة. إعادة تعيين كلمات المرور تلقائيًا. مراقبة الأنشطة غير الطبيعية. إدارة الحسابات المميزة وحمايتها وفحصها عبر دورات حياتها.
تعزيز أمان نقاط النهاية

يمكنك تحديد الأجهزة والخوادم ونقاط النهاية الأخرى ذات الامتيازات الإدارية لتقليل الامتيازات الأمنية والتحكم في حقوق التطبيقات وتقليل التأثير في فرق الدعم.
حماية أسرار عمليات التطوير

تمكَّن من إدارة الأسرار من مكان واحد وطبِّق ضوابط الوصول وجهِّز مسارات تسجيل مؤتمتة باستخدام نظام التخزين فائق السرعة والقابل للتكيف مع مختلَف المنصات.

ما حالة استخدام Verify Privilege الخاصة بك؟

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تخزين كلمات المرور

يوفر حل IBM Verify Privilege Vault، المعروف سابقًا باسم IBM Secret Server، نظام تخزين فائق الأمان لكلمات المرور وعمليات التدقيق والتحكم في إمكانيات الوصول المميز. يمكنك التعرف على جميع الخدمات والتطبيقات والمسؤولين والحسابات الرئيسية على مستوى المؤسسة وتأمينها. وسِّع الحل باستخدام Privilege Vault Analytics وPrivilege Vault Remote لتحقيق حماية أكثر شمولًا.
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التحكم في نقاط النهاية

باستخدام IBM Verify Privilege Manager، يمكن للشركات والمؤسسات سريعة النمو حظر المخاطر الناتجة عن البرمجيات الضارة من خلال إدارة امتيازات نقاط النهاية والتحكم في التطبيقات. يمكنك الحد من التهديدات الأمنية الحديثة النابعة من استغلال التطبيقات عن طريق سحب الحقوق الإدارية المحلية من الخوادم والأجهزة.
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إدارة السياسات

إدارة الوصول المميز محليًا على مستوى العالم باستخدام Active Directory مع IBM Verify Privilege Server Suite. إدارة السياسات التي تعتمد على المصادقة، ورفع الامتيازات، ورصد التدقيق بشكل مركزي.

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إدارة أسرار عمليات التطوير

يعمل مخزن عمليات التطوير القائم على السحابة والفائق السرعة ببرنامج IBM Verify Privilege على تسهيل إدارة الأسرار من مكان واحد وتطبيق ضوابط الوصول وتوفير مسارات تسجيل مؤتمتة.

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إدارة حسابات الخدمات

يمكنك التحكم في إنشاء حسابات الخدمة التي تعمل على الشبكة وإدارتها وإيقاف تشغيلها باستخدام برنامج Verify Privilege Account Lifecycle Manager. حد من التوسع العشوائي باستخدام الأذونات القائمة على الأدوار.

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تخزين كلمات المرور

يوفر حل IBM Verify Privilege Vault، المعروف سابقًا باسم IBM Secret Server، نظام تخزين فائق الأمان لكلمات المرور وعمليات التدقيق والتحكم في إمكانيات الوصول المميز. يمكنك التعرف على جميع الخدمات والتطبيقات والمسؤولين والحسابات الرئيسية على مستوى المؤسسة وتأمينها. وسِّع الحل باستخدام Privilege Vault Analytics وPrivilege Vault Remote لتحقيق حماية أكثر شمولًا.
لقطة شاشة للوحة معلومات إدارة نقطة النهاية
التحكم في نقاط النهاية

باستخدام IBM Verify Privilege Manager، يمكن للشركات والمؤسسات سريعة النمو حظر المخاطر الناتجة عن البرمجيات الضارة من خلال إدارة امتيازات نقاط النهاية والتحكم في التطبيقات. يمكنك الحد من التهديدات الأمنية الحديثة النابعة من استغلال التطبيقات عن طريق سحب الحقوق الإدارية المحلية من الخوادم والأجهزة.
لقطة شاشة للوحة معلومات بيانات إدارة السياسات
إدارة السياسات

إدارة الوصول المميز محليًا على مستوى العالم باستخدام Active Directory مع IBM Verify Privilege Server Suite. إدارة السياسات التي تعتمد على المصادقة، ورفع الامتيازات، ورصد التدقيق بشكل مركزي.

 اقرأ صحيفة البيانات
لقطة شاشة لنشاط الترميز
إدارة أسرار عمليات التطوير

يعمل مخزن عمليات التطوير القائم على السحابة والفائق السرعة ببرنامج IBM Verify Privilege على تسهيل إدارة الأسرار من مكان واحد وتطبيق ضوابط الوصول وتوفير مسارات تسجيل مؤتمتة.

 اقرأ صحيفة البيانات
لقطة شاشة للوحة معلومات إدارية
إدارة حسابات الخدمات

يمكنك التحكم في إنشاء حسابات الخدمة التي تعمل على الشبكة وإدارتها وإيقاف تشغيلها باستخدام برنامج Verify Privilege Account Lifecycle Manager. حد من التوسع العشوائي باستخدام الأذونات القائمة على الأدوار.

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قصص العملاء
منظر جوي لسفينة شحن تحمل صفوفًا من الحاويات الملونة
توفر VLI إمكانية وصول أسرع بنسبة 99%

استخدمت شركة VLI حل IBM Verify Privilege لتحسين طلبات وصول المستخدمين بنسبة 99%، ما أدى إلى التخلص من التأخير في حركة البضائع بشكل أسرع وأكثر أمانًا.

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مبنى بنك مضاء ليلاً.
يعمل البنك التجاري الدولي على أتمتة إستراتيجية الثقة الصفرية

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مبنى مكاتب زجاجي كبير تنعكس عليه أشجار
تعمل IBM على تبسيط إدارة الهوية والوصول (IAM) إلى أكثر من 27 مليون مستخدم

يعمل مكتب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في IBM على تطوير مصادقة رقمية مستقبلية لتبسيط حماية الهوية والوصول.

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