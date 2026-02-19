دليل ممارس إدارة الهوية والوصول (IAM)

تواجه فرق إدارة الهوية والوصول (IAM) اليوم تحدي التوفيق بين أدوات منفصلة، وإنجاز مهام يدوية لا تنتهي، ومواكبة الارتفاع الكبير في الهويات غير البشرية التي باتت تفوق البشر عددًا بكثير. وبإضافة استغلال المهاجمين للذكاء الاصطناعي لفحص كل ثغرة، فليس من الغريب أن تشعر برامج إدارة الهوية والوصول بالإنهاك.

يوضح هذا الدليل الحصري من IBM المحركات الحقيقية لهذه الفوضى، ويقدم رؤية واضحة وعملية لاستعادة السيطرة؛ عبر توحيد الهويات، وأتمتة الأعمال التي تعيق السرعة، وتعزيز الأمن دون عرقلة المستخدمين، وبناء طبقة هوية قابلة للتوسع فعلياً. إذا كنت تبحث عن وسيلة لتثبيت دعائم برنامج إدارة الهوية والوصول (IAM) لديك، فابدأ من هنا.